Оппозиция пытается спекулировать на трудностях фермеров – так проблемы не решаются, - Кику

Шантаж и ультиматум не являются эффективным инструментом для диалога с правительством. Так премьер-министр Ион Кику прокомментировал протесты сельхозпроизводителей на юге страны, организованные политиками от оппозиции.

Он отметил, что выход с тракторами и блокирование международной трассы не является решением для молдавского сельского хозяйства. Глава правительства предложил оппозиции не ограничиваться политическими лозунгами, а выступить с реальными предложениями для решения проблем в сельском хозяйстве, возникших из-за засухи.

- Понятно, что вся страна знает о сложном положении фермеров, так как этот год является засушливым, особенно в регионе Штефан-Водэ, Каушан и, в целом, на юге страны. Это природный катаклизм, который в первую очередь ударил по сельскому хозяйству (...) Тем не менее, я подчеркиваю, что только путем обсуждений, определения решений можно достичь общего знаменателя. А не так, как г-н Слусарь или г-н Гросу, которые призывали людей перекрыть трассу. Значит, у них нет решений, – заявил премьер-министр, которого цитирует noi.md, в интервью радиостанции «Свободная Европа».

По мнению Кику, вчерашние действия парламентской оппозиции являются «грубым действием политиков, которые пытаются спекулировать на проблемах».

- Так проблемы не решаются. Популизм – это путь в никуда, – подчеркнул Кику.

Ранее мы писали о том, что протесты фермеров в Каушанском и Штефан-Водском районах с блокированием международной трассы Кишинев – Каушаны организованы представителями партии «Платформа Достоинство и правда».

Еще до начала этой акции стало известно о намерении правительства помочь пострадавшим фермерам. На встрече с депутатами ПСРМ и ДПМ премьер-министр Ион Кику назвал сумму предполагаемой помощи – 250 млн леев. Глава правительства также подчеркнул, что необходимые для этого источники уже определены.

Подготовил Михаил Генчу