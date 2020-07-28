Встреча состоялась: Президент Молдовы Игорь Додон провел переговоры с приднестровским лидером Вадимом Красносельским

После встречи один на один Игоря Додона и Вадима Красносельского, которая прошла в это утро, началось заседание сторон в расширенном формате. Со стороны Кишинёва участвуют:

Николаи Постурусу, генеральный секретарь Аппарата Президента РМ; Елена Горелова, советник Президента по экономическим вопросам; Кристина Лесник, вице-премьер по реинтеграции; Октавиан Армашу, председатель Национального банка; Виталии Тарлев, госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры; Николаи Цвятков, главный консультант в Аппарате Президента.

С приднестровской стороны в расширенном совещании принимают участие:

Руководитель Администрации Президента ПМР Сергей Белоус, заместитель председателя Правительства ПМР - министр экономического развития Сергей Оболоник, глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев, председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва и Советник Президента - Посол по особым поручениям в ранге замминистра иностранных дел ПМР Руслан Слободенюк.

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