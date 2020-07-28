Соглашение достигнуто: Миссия МВФ завершила консультации с властями Молдовы

Миссия МВФ завершила консультации с Республикой Молдова по новой экономической программе на 2020 – 2023 годы.

Благодаря новому соглашению с МВФ, финансируемому на основе расширенного механизма кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF), Молдова получит доступ к финансовой помощи на сумму около 558 млн долларов. Как отмечено в пресс-релизе Международного валютного фонда, новая программа будет основана на прогрессе, достигнутом в рамках предыдущей программы, и будет направлена на поддержку экономического возрождения Республики Молдова после преодоления пандемии COVID-19 и на продвижение в реализации крупных институциональных реформ.

С 7 по 24 июля текущего года команда экспертов Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая Рубеном Атояном, провела из штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне дистанционные переговоры с властями Республики Молдова об экономической программе, поддерживаемой МВФ.

Как отметил глава Миссии, нашей стране предполагается на основе трехлетнего соглашения выделить финансирование в размере 400 млн специальных прав заимствования. Это составляет 232% от доли Молдовы в МВФ или около 558 млн долларов. Соглашение на уровне экспертов планируется утвердить руководством МВФ и Советом исполнительных директоров.

- Мы ожидаем, что Совет исполнительных директоров МВФ обсудит новую программу с Республикой Молдова в сентябре после того, как власти Республики Молдова внедрят ряд предварительных действий, в том числе в области независимости НБМ, надзора за финансовым сектором и бюджетно-налоговой прозрачности, – заявил Рубен Атоян.

Новая программа МВФ поможет сохранить макроэкономическую стабильность, закрепит политику властей в поддержку экономического возрождения после преодоления пандемии COVID-19 и катализирует финансирование со стороны других доноров.

Сегодня, 28 июля, на брифинге для прессы премьер-министр Ион Кику, 80% из $558 млн будут направлены на бюджетные расходы и небольшая сумма пойдет на пополнение валютных резервов НБМ. Согласно прогнозам МВФ, ВВП Молдовы в 2020 году уменьшится на 4,5%, а в 2021 году вырастет на 4%. Уровень инфляции останется в пределах 5%.

Кику также подчеркнул, что это беспрецедентная программа, включающая реформы во многих отраслях экономики, главными из которых являются бюджетно-налоговое управление (реформы по повышению мобилизации доходов, увеличению прозрачности бюджета), управление финансовым сектором (укрепление независимости НБМ), небанковским финансовым сектором. Впервые программа с МВФ уделяет такое большое внимание укреплению правового государства и борьбе с коррупцией.

Судьба нового кредита Международного валютного фонда решится в сентябре, когда доклад миссии рассмотрит Исполнительный совет МВФ.

Ранее глава кабмина сообщил, что «правительство не взяло ни одного обязательства повысить налоги или ужесточить налоговое управление и в целом налоговую нагрузку на граждан и предпринимателей».

Подготовил Михаил Генчу