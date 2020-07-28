Почему именно на молдаванах испытывают лекарство от коронавируса

В нашей стране проводится клиническое исследование нового препарата, предназначенного для лечения covid-19.

Комиссия по лекарствам при Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям (АЛМИ) одобрила третье клиническое исследование, предназначенное для лечения COVID-19.Это международное исследование, которое проводится параллельно в 35 центрах Европейского союза и США, передаёт ipn.md

Инициатором и координатором этих исследований является Стэнфордский университет США, а производителями лекарства являются две немецких фармацевтических компании. Как сообщает АЛМИ, препарат обладает противовирусным действием, будучи новым соединением, которое показало свою эффективность и безопасность в исследовательских дозах, вводимых пациентам, у которых диагностировано заражение COVID-19 (в случаях умеренной и особой тяжести).

В Молдове клиническое исследование будет проводиться в трёх учебных центрах в рамках Больницы инфекционных заболеваний им. Тома Чорбэ, по инициативе ООО „Clinical Trial Center” (Румыния).

Все клинические исследования, осуществляемые в Молдове, проводятся под наблюдением и в сопровождении оценки Национального комитета по этической экспертизе клинических исследований при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

- Есть несколько этапов клинических исследований. Этап, когда одной группе больных дают этот новый препарат, а другой - плацебо, этим лекарством уже пройден, - рассказала "Комсомолке" Ирина Русу, врач-инфекционист инфекционной больницы имени Тома Чорба. - В этом клиническом исследовании, которое пройдет в нашей больнице, одна группа будет получать противовирусное лекарство с другими препаратами, вторая группа - только противовирусное лекарство. И тогда уже можно будет наблюдать общую картину. Когда на пациентах проводят испытания нового лекарства - это уже последняя стадия клинических исследований. Все пациенты, поступающие в стационар, подписывают бумагу и дают согласие на использование разных медикаментозных средств.

- В том числе, и на новые препараты...

- Да. Мы лечили разными препаратами, имеющими противовирусное действие. Но ни один из них до сих пор не имел прямого противовирусного действия. Те препараты, которые мы назначали, не имели прямого действия на коронавирус, но они имели какое-то действие на covid-19. А третье клиническое исследование - это новые препараты, имеющие прямое воздействие на коронавирус. При первом клиническом исследовании мы давали пациентам препараты. которые дают больным СПИДом, при втором - препараты против малярии. Эти препараты хорошо воздействуют на коронавирус.

- Новое лекарство американцы тоже испытывают у себя?

- Конечно. Почему они решили дать новый препарат разным странам, в том числе, Молдове. Потому что у нас с ними разные фенотипические структуры. Поэтому США дали этот препарат разным странам, чтобы узнать, как он воздействует на разные фенотипы. Если вы заметили, в Молдове смертность от ковида намного ниже, чем в Америке или в Европе. Потому что мы по фенотипу отличаемся от них.

- В соцсетях стали рождаться конспирологические версии по этому поводу - мол, выгоднее, чтобы было больше больных коронавирусом, тогда и медикаменты мы станем получать бесплатно, и денег нам Запад подкинет...

- Это все бред, люди просто накручивают себя! Поверьте, если бы были какие-то возможности приостановить пандемию, наши бы тут же ухватились за нее и использовали. Проблема в том, что люди перестали соблюдать даже элементарные меры защиты. Сами заражаются и заражают других. И это будет до бесконечности...

ЛЕОНИД РЯБКОВ