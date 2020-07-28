28 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Премьер министр Молдовы Ион Кику - фермерам: Не позволяйте политической саранче проникнуть в вашу сферу!
28.07.2020

Прошу вас, не позволяйте политической саранче проникнуть в ваш сектор, она вас лишит всего. С таким призывом к протестующим на юге страны аграриям обратился премьер Ион Кику.

- Вы очень много работаете и много раз лишаетесь всего. У вас есть все право рассчитывать на большую поддержку со стороны государства. Я следил вчера за событиями в Каушанах и Штефан- Водэ. Я видел кто призывал вас блокировать движение на национальных трассах.

Обращаюсь к вам: не позволяйте политической саранче проникнуть в вашу сферу, она вас лишит всего, - заявил Кику во время брифинга для представителей СМИ. Глава кабмина уточнил, что «даже если законодательство Молдовы очень либерально в части выражения недовольства и проведения протестов, те, кто нарушает закон и блокирует дороги, будут наказаны».

Ион Кику заверил, что государство окажет поддержку фермером, которые пострадали из-за природных катаклизмов.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
Количество просмотров:
93
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.