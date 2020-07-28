Влад Рошка. ERA продолжительностью пять лет

Интервью с Владом Рошка, партнером юридической компании Efrim, Rosca si Asociatii (ERA).

Intro

C Олегом Ефрим мы знакомы неопределенно давно. С его партнером по Efrim, Rosca si Asociatii мы не пересекались никогда. Поэтому когда Олег спросил: «Нашей компании исполняется пять лет. Не хочешь взять интервью у Влада по этому поводу?», то я сразу согласился. Никогда не отказывался от шанса познакомиться с новым человеком, а тут еще и повод поговорить с партнером компании, одного из лидеров молдавского рынка юридических услуг.

Договорились попить кофе в субботу в офисе ERA

В Кишиневе есть буквально несколько старых особняков, которых я, про себя, называю «скромное обаяние буржуазии». Высокие потолки, много дерева, а главное – неспешная и незримая атмосфера прошлого, а то и позапрошлого века.

Офис ERA – такой. Особняк на Букурешть, недалеко от угла Букурешть и Бэнулеску-Бодони. С небольшой внутренней террасой, за которой еще и большой внутренний двор с беседкой. Шум города вроде есть, но при первых словах разговора он просто исчезает.

Суббота, 25 июля, 10 часов утра, прохладная терраса, первая чашка эспрессо за это утро. До пятилетнего юбилея ERA осталось три дня, но, в такое ленивое утро, разговор начинается, конечно, не о юбилее.

Интервью

Влад, мне кажется, у вас должны быть клиенты, которые подписали с вами контракт только для одной цели – получить возможность пить кофе на этой террасе, где мы сидим. Это должно стоить отдельных денег.

Пока ничего не знаю о таких причинах работы с нами. Но, кстати, есть один клиент, который периодически напоминает, что если особняк будет продаваться, то он первый, кто должен рассмотреть предложение.

У меня такие дома ассоциируются еще и с «династиями». Это когда дети входят в семейный бизнес и продолжают его. В свое время я мечтал, чтобы моя дочь работала со мной, но не получилось. А как у вас? Здорово же передать компанию по наследству?

У меня три сына. Старший твердо решил, что не хочу в право, хочу в экономику. Выбрал «Бизнес и администрирование». Второй сын пока думает о праве, а третий – в первом классе, мы пока с ним тему будущей карьеры не обсуждаем.

А у Олега?

У него сын в девятом классе, собирается на право, как отец. Но пока, наверное, рано говорить о передаче компании по наследству. Нам пока исполняется пять лет, а не пятьдесят.

Компании – пять, но у каждого из вас практики ведь гораздо больше? Сколько вы уже в юриспруденции? И всегда как адвокат? Или была и другая специализация?

21 год. Я ни дня не был обвинителем, я всегда адвокат. Причем можно по пальцам пересчитать случаи, когда я был адвокатом на стороне обвинения. Защищать – это то, что мне ближе всего.

И у адвокатов своя специализация. Вы беретесь и за хозяйственные и уголовный дела? И юридические и физические лица? Без ограничений?

Принципиально не берусь за убийства и изнасилования. Безусловно, каждый человек имеет право на защиту, но я для себя решил, что сделаю для себя такое исключение. Моя специализация – это «белые воротнички». Правонарушения в сфере экономики. От нарушения условий договора до обвинений в коррупции.

Сколько видел фильмов про адвокатов, везде всплывает этический вопрос. Адвокат знает, что его клиент неправ, но при этом находит лазейки в законе, чтобы его признали невиновным. И потом, после его победы, прокурор встречает его в коридоре суда и без укоризненного взгляда сцена никогда не обходится….

Я скажу, как адвокат: «Закон создан, чтобы его нарушали».

Влад, звучит немного цинично…

Я исхожу из жизненных реалий. Если бы какая-то часть людей постоянно не нарушала закон, его не надо было бы прописывать. Суть работы адвоката не в том, чтобы рассказать клиенту, что можно и что нельзя в соответствии с законом. В конце концов, если клиент умеет читать и обладает хоть немного логикой, он и сам может прочитать закон. Как адвокат я тот человек, который знает «как можно, когда нельзя». Этика – вопрос очень спорный. Хотите простой пример?

Я весь внимание...

Ваш дебитор с вами не рассчитался. Он вам должен?

Бесспорно.

Но есть срок исковой давности. Вы вовремя не инициировали судебный процесс, и суд вам говорит: «Долг, вообще-то, есть. Но, поскольку вы опоздали с подачей искового заявления, то претендовать на его погашение вы больше не можете». И это гласит закон, а не адвокат.

Вот что значит суббота и отсутствие спешки. Сейчас можно смело и неторопливо начинать дискуссию об обществе и праве. Потому что, например, читая комментарии к молдавским медиа (там, где медиа допускают комментарии) я понимаю, что в стране должно быть только два наказания за все преступления: смертная казнь и пожизненное тюремное заключение с конфискацией. Причем за все виды преступлений, от аварии и коррупции до медицинской ошибки. Но так мы интервью не напишем. Поэтому любимый вопрос к компаниям, где есть два партнера. Как вы познакомились с Олегом?

Это был 2006 год. У нас был общий клиент. Это был ряд сложных хозяйственных и уголовных дел в экономической сфере. У клиента был очень серьезный противник, и он решил не рисковать, и собрал команду из 5-6 адвокатов. Привлекли меня, я тогда работал самостоятельно. И Олег тоже был в команде, он тогда работал в бюро Георгия Аворника. До этого мы знали друг друга, но никогда не работали вместе. А после этого дела поняли, что мы отлично дополняем друг друга. Наверное, уже тогда возникло понимание, что мы должны работать вместе.

Вот это пример обстоятельного подхода! Поняли в 2006, а совместную компанию создали в 2015!

Мы бы открыли компанию раньше, но у Олега был перерыв в адвокатской практике на государственную службу, так что пришлось подождать. Кстати, название ERA, это его идея. Он летел в самолете, еще в бытность министром юстиции, и крутил в голове наши фамилии и возможные варианты названия компании. И когда прилетел, позвонил мне и сказал: «Влад, я знаю, какое должно быть название. Efrim, Rosca si Asociatii, а сокращенно – ERA.

Я перед встречей посмотрел точное название компании. Вы не адвокатское бюро, вы – юридическая фирма. Почему?

Ответ простой. Потому что мы не классическое бюро. Мы вдвоем партнеры, но, кроме нас, в компании всегда работают еще 8-10 юристов и адвокатов. Наше непреложное правило, что над делом никогда не работает один человек. Это всегда группа из 3-4 человек. Именно в командной работе приходят самые правильные идеи. Так что утро у нас в компании начинается, по крайней мере, летом, с этой террасы, где мы все пьем кофе и настраиваемся на рабочий день. Потом, к 10 утра, появляется Олег с пробежки и начинается планерка. Так что, если говорить о корпоративных традициях, то это – традиция.

А вас Олег не пытался втянуть в бег? Это же заразно…

Тут мы разные. В молодости я занимался борьбой и каратэ, но это было очень давно. Сейчас мой путь борьбы за оптимальный вес – это разумное питание. Так что Олег бегает за нас двоих. У нас принято не навязывать друг другу свои интересы. Это один из залогов и принципов нашего партнерства.

Влад, 21 год – адвокат. Нет выгорания?

Ни капли. Наоборот. Ничто не может заменить этого чувства соревнования и конкуренции, которое дает адвокатская деятельность. Я, даже зная, что дело заведомо проигрышное, все равно берусь за него с азартом. Потому что вдруг в ходе дела возникнет шанс и им можно будет воспользоваться в интересах клиента. Единственное правило – не обманывать клиента. Клиент должен знать сразу, какие у него шансы.

Через несколько дней ERA исполняется пять лет. Срок приличный, но на рынке есть компании, которым, наверное, уже и по двадцать лет. Сможете и подвести итог пятилетию, и дать компании установку на ближайшие двадцать лет?

Итог? Мы начали работать с одной целью – быть первыми. Могу сказать, что за пять лет мы вошли в число тех компаний, о которых говорят: «Они в первом ряду». Так что итог пока предварительный. Что касается установки на работу, то для меня главное в том, что мы, как юридическая компания, стараемся не применять практику, мы стараемся СОЗДАВАТЬ практику. Будем стремиться создавать практику и в будущем.

Павел ЗИНГАН