«Тырнету» закон не писан: в Молдове онлайн-пресса – это «черная дыра»...

Закон о печати в нашей стране был принят аж в 1994 году, и это единственный закон, который регламентирует прессу: слов «сайт», «онлайн» и «интернет» там нет вообще, а мобильные мессенджеры тогда и вовсе не существовали.

Модные в последнее время мессенджеры (та же «телега») оказались в Молдове под пристальным вниманием. Анонимность порождает безнаказанность и развязывает руки не только в нашей стране: еще никто в мире не придумал, как взять все это «добро» под колпак. Что уж говорить про Молдову. Тем более что у нас интернет-сфера по большому счету никак не регламентируется. И дело даже не в «Большом брате», цензуре и прочих «страшилках».

Закон о печати в Молдове был принят аж в 1994 году. И это единственный закон, который регламентирует прессу. Слов «сайт», «онлайн» и «интернет» там нет вообще. Вот, и получается, что по большому счету вся онлайн-пресса, творчество блогеров и модные видео-форматы в Youtubе находятся вне правового поля как такового.

Оказывается, в ближайшее время гражданское общество, представители СМИ и НКО, а также власть за это возьмутся. По крайней мере, это предусматривает Стратегия информационной безопасности на 2019-2024 годы. И создание Координационного Совета по информационной безопасности. Но обо всем по порядку.

Краткое содержание предыдущих серий

Водоворот корпоративных событий привел к тому, что я оказалась в судах. На данный момент идут несколько процессов, где я вовлечена либо как истец, либо как третья сторона. Ситуация нетривиальная, мне интересная, поэтому я погрузилась в чтение законодательства. Не только по своим случаям, а вообще. Аккурат во время ЧП на сайте правительства был опубликован законопроект о том, что в Молдове появится Координационный совет по обеспечению информационной безопасности.

Была подготовлена петиция. Подписавшиеся (около 30 журналистов и неравнодушных граждан) выразили озабоченность в связи с включением НКО, которые финансируются рядом западных фондов. Раз уж речь идет о вопросах госбезопасности, соответственно, ею должны заниматься представители госведомств, справедливо предположили мы, а НКО и СМИ могут приглашаться в качестве консультантов по отдельным проектам. Такова была в целом суть запроса.

Встреча в формате: «А поговорить?» и «познакомиться»

Каково же было наше удивление, когда наш голос был не просто услышан, а нас пригласили к обсуждению. То ли выборы осенью, и власть хочет с прессой диалога, то ли ложка вышла, как говорится, к обеду. Но раз уж озаботились переменами в медиасфере, пошли выяснять, что к чему, вооружившись стратегией информационной безопасности, законопроектом и своими соображениями на этот счет.

На защите медиа-пространства: (слева - направо) Елена Левицкая-Пахомова, Виктор Адвахов и Дарья Зимбельская

Оказалось, что в данный момент идет полным ходом подготовка законов и доработка проекта.

- Очень странно, что в медиа-среде это все прошло незаметно. Самая большая загвоздка в том, что нет толком никакой реакции со стороны прессы, хотя это ее касается в первую очередь, - посетовал представитель неправительственной организации WatchDog Валерий Паша, который, как выяснилось, уже посещал подобного рода заседания.

Хотя по большому счету это было даже не заседание, а встреча в формате знакомства.

- У нас есть большое количество вопросов относительно самой стратегии информационной безопасности, в ней очень много говорится о манипуляциях и иностранной пропаганде, но при этом не совсем ясно, как быть с угрозами, которые внутри страны, - телеведущая НТВ-Молдова Елена Левицкая-Пахомова (и по совместительству председатель Комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте) передала пакет документов с замечаниями.

По ее мнению, отсутствие защиты против такого явления, как распространение порочащих сведений в сети нарушает права и основные свободы человека. В этих условиях приведение наших законов в соответствие с европейскими стандартами должно стать приоритетом для страны.

Баланс мнений и представительство

- В последнее время мы видим однополярность и предвзятость некоторых так называемых "надзорных" структур, щедро финансируемых США и Западом. Ситуация давно обусловила необходимость создания еще одной "чаши весов", которая бы помогла объективнее оценить информационную повестку в стране. На мой взгляд, важно чтобы в новой структуре (речь о Координационном совете по обеспечению информационной безопасности – прим.ред.) была представительность и баланс мнений, - пояснил шеф-редактор «Блокнот Молдова» Виктор Адвахов. – Чем больше самых различных точек зрения, тем наиболее реалистичными будут принимаемые решения. Смысл в законах и документах, которые далеки от народа?

И присутствующие согласились. Отметив, что нужно привлекать во все эти процессы государственные СМИ, которые финансируются за счет госбюджета и существуют на деньги налогоплательщиков. Это каналы «Молдова-1», информационное агентство Молдпрес и Общественная телерадиокомпания Гагаузии.

- Мое предложение заключается в том, чтобы государственные структуры еще раз объявили о том, что реализуется такой законопроект, и чтобы все, кто желает принять участие, могли это сделать. Так можно обеспечить максимальную открытость и транспарентность, - отметил исполнительный директор Института европейской политики и реформ (IPRE) Юлиан Гроза.

26 лет назад последний закон

А еще выяснилась такая любопытная деталь. Закон о печати в Молдове был принят 26 лет назад - в 1994 году, Закон о свободе выражения мнения - в 2010-ом. Поэтому в стране назрела необходимость каким-то образом эту сферу регламентировать, хотя бы минимально дать определение сочетанию «информационный сайт», понять, как быть с анонимными ресурсами, и что такое реклама в интернете.

- Есть ли у вас проект закона? Можно его посмотреть? А еще лучше опубликовать заранее для обсуждений, чтобы собрать как можно больше мнений от представителей онлайн-прессы, - уточнила я.

Оказывается, что конкретных проектов еще нет. А гражданское общество, представители СМИ и чиновники из госструктур сообща будут вырабатывать рекомендации и передавать дальше для подготовки законопроектов.

Кстати, буквально на днях Минюст Молдовы объявил, что разработает нормативный акт для противодействия распространению ложной информации, которая влияет на национальную безопасность. Ведомство призвало все заинтересованные стороны к активному участию, предложения должны быть отправлены в электронном виде по адресу: cristian.postovanu@justice.gov.md.

Продолжение следует…

Вот, какой из президентуры пришел ответ, публикуем его полностью.

Ответ из президентуры относительно запроса, касающегося информационной безопасности.

Уважаемые читатели!

(Хотя скорее это интересно журналистам, правозащитникам и прочим общественникам).

А вы что думаете обо всем этом?

Ждем ваших откликов на сайте.

А еще лучше – предложений в госведомства: пусть изучают и разбираются, раз уж взялись за этот вопрос.

ДАРЬЯ ЗИМБЕЛЬСКАЯ