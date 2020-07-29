На Ботанике начался ремонт еще одного подземного перехода

Город приобретает нормальный вид. Вслед за ремонтом подземного перехода на Виадуке на Ботанике началась реабилитация еще одного подобного объекта, за годы "киртошизации" пришедшего в полную негодность. Речь идет о подземном переходе на пересечении бульвара Дачия и улицы Теилор.

Как пояснил генпримар Ион Чебан, в этом случае будут реабилитированы стены и лестницы, появится новое освещение, а также козырьки у входов. Экономические агенты, снимающие торговые площади в этом подземном переходе, способствуют ремонту, добавил Ион Чебан, выложивший в Facebook фотографии проходящего ремонта.