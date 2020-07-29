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Общество
На Ботанике начался ремонт еще одного подземного перехода
29.07.2020

Город приобретает нормальный вид. Вслед за ремонтом подземного перехода на Виадуке на Ботанике началась реабилитация еще одного подобного объекта, за годы "киртошизации" пришедшего в полную негодность. Речь идет о подземном переходе на пересечении бульвара Дачия и улицы Теилор.

Как пояснил генпримар Ион Чебан, в этом случае будут реабилитированы стены и лестницы, появится новое освещение, а также козырьки у входов. Экономические агенты, снимающие торговые площади в этом подземном переходе, способствуют ремонту, добавил Ион Чебан, выложивший в Facebook фотографии проходящего ремонта.


 
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