Лукашенко заболел ковидом, а президент Молдовы Додон - здоров

Глава государства рассказал "КП", когда последний раз сдавал тест на ковид и подвел краткие итоги встречи с главой Приднестровья Красносельским [эксклюзив КП].

Президент Белоруссии Александр Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус:

- Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус.

А ведь президент Молдовы Игорь Додон плотно общался с белорусским коллегой на Параде Победы в Москве месяц.

Лидеры государств-стран СНГ общались между собой, как говорится, без галстуков и защитных масок.

Мы позвонили главе государства, чтобы узнать, как он себя чувствует.

- Тестирование надо проходить, когда есть первые симптомы! - рассмеялся Игорь Николаевич. - С Лукашенко мы виделись 23 июня, сегодня уже 28 июля. Если бы были какие-то симптомы, я бы почувствовал.

- Когда последний раз вы сдавали тест на ковид?

- После возвращения из России. Больше не сдавал. Симптомов нет, значит, нет повода сдавать тест каждое утро!

- С лидером Приднестровья, с которым вы сегодня встречались, вы общаетесь уже седьмой раз. Какие у вас чисто человеческие ощущения после нынешней встречи с Вадимом Красносельским?

- Очень хорошие ощущения, очень хороший диалог по сравнению с другими периодами. В последнее время мы часто общаемся с ним по телефону, обмениваемся мнениями, позициями по разным вопросам. Хорошие, дружеские отношения. В этот сложный период, мне кажется. удалось решить некоторые проблемы, в примеру, по частичному закрытию некоторых временных постов. Вчера закрыли еще пять, думаю, что в ближайшее время закроют еще...

- Все остальные?

- Думаю, что будет движение по всем! Посмотрим по времени как быстро получится это сделать. надеемся. что получится быстро. Определили режим работы для наших школ с преподаванием на латинской графике на том берегу. Были проблемы со школами из-за этого ковида. С банками плодотворно поработали, наметили несколько вариантов решения проблемы по банковским счетам. Плотно поработали!

ЛЕОНИД РЯБКОВ