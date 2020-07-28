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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 28 июля 2020: +367 новых случаев, никакой надежды на отдых на море
28.07.2020

Вечерние новости...

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 23521 случай заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

На этот час 28 июля 2020 года в Молдове выявлено 367 новых случаев заражения коронавирусом (21 - в Приднестровье), по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

В общей сложности зарегистрировано 23521 случай заражения коронавирусом.

Всего испытаний проведено в этот день -1829, из которых впервые - 1333 и повторно - 496.

Среди лиц, у которых сегодня выявлен COVID-19, 19 работают в системе здравоохранения, из которых 7 - врачи

Также сообщается о смерти еще 5 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в нашей стране возросло до 753 человек.

До сегодняшнего дня от COVID-19 вылечились 16 462 человек.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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