Плахотнюк даже за океаном продолжает одерживать победы

Очередная попытка официального Кишинева «дотянуться» до беглого олигарха завершилась неудачей и громким скандалом.

Под конец прошлой рабочей недели из стана Интерпола (если кто забыл — международная организация уголовной полиции) пришла громкая новость, практически сразу же обернувшаяся скандалом. Комиссия организации по контролю за файлами отказалась включить бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск. Более того, было принято решение удалить сведения о нем из баз Интерпола в связи с тем, что «хранение данных о Заявителе не совместимо с обязательством Интерпола обеспечить эффективное сотрудничество между полицейскими органами в духе Всеобщей декларации прав человека». При этом причины самого отказа от объявления в розыск приведены не были.

«Поскольку комиссия не указала причины своего решения, Генеральная прокуратура обратится в Управление международного полицейского сотрудничества в рамках Главной инспекции полиции с просьбой объяснить причины принятия решения об отказе объявить обвиняемого в международный розыск. В зависимости от ответа прокуратура примет решение, как реагировать дальше соответствующим образом», — сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры Молдовы. В ведомстве заявили, что следствие продолжит собирать доказательства, свидетельствующие, что Плахотнюк нарушал закон и нанес серьезный финансовый ущерб стране.

Нетрудно догадаться, что решение Интерпола разочаровало молдавское руководство. Явно раздосадованный глава государства, выступая в эфире одного из телеканалов, даже предположил, что «кто-то хочет предоставить Плахотнюку «геополитическую крышу», которая будет использована против действующего президента». Игорь Додон упрекнул американских партнеров в определенном «покрывательстве» олигарха и заявил, что «очень осторожное отношение со стороны американских властей выглядит странно». Он также допустил, что защита Плахотнюка со стороны США связана с тем, что бывший лидер ДПМ может предоставить некую компрометирующую президента информацию накануне осенних выборов.

Решение Интерпола действительно выглядит странным по многим основаниям. Впрочем, рассмотрение обстоятельств его принятия вызывает много вопросов не только к международным партнерам, но и непосредственно к Кишиневу.

Как мы знаем, в Комиссию по контролю за файлами входит несколько стран: США, Россия, Молдова, Финляндия и Ангола. При этом возглавляет ее именно представитель РМ, Виталий Пырлог — уроженец Ниспорен, экс-глава СИБ и ставленник Плахотнюка. Свой пост в Комиссии он занял во времена правления самодержавного олигарха, в 2017 году, и сохранил его даже после падения режима. Более того, в марте уже этого года Пырлог был успешно переизбран.

Согласно процедуре представители Молдовы и России не могли голосовать по делу Плахотнюка, поскольку в этих странах на него заведены уголовные дела. При этом, как сообщают источники, американцы выступали за положительное (для олигарха) решение по данному кейсу и склоняли к нему двух других членов Комиссии. В этом свете решение последней выглядит более, чем закономерным — и нет ничего удивительного, что именно такой исход предсказывался некоторыми знакомыми с ситуацией экспертами еще месяц назад. Так что теоретически теперь Плахотнюк может спокойно путешествовать по всему миру (кроме Молдовы и России, разумеется), не опасаясь преследования. А Генпрокуратура, еще в январе твердо обещавшая вести «обсуждения с высокопоставленными лицами Интерпола» и представить все необходимые документы по этому делу, может занести себе минус в карму.

Одновременно с защитой в Интерполе Вашингтон оберегает Плахотнюка на своей территории, затягивая рассмотрение (и уж тем более удовлетворение) поданных Молдовой заявок на экстрадицию Плахотнюка в Молдову. Напомним, что месяц назад Генеральная прокуратура РМ направила в компетентные органы США пакет документов с требованием о выдаче Плахотнюка для судебного преследования в РМ, но воз, как говорится, и ныне там. Даже несмотря на все громкие декларации Государственного департамента.

Итоги всей этой истории для Кишинева выглядят неутешительно. Молдавские власти раз за разом терпят неудачи в попытке добраться до Плахотнюка, который даже за океаном продолжает одерживать победы над своими оппонентами. Оставаясь в недосягаемости своих врагов в Молдове, экс-лидер ДПМ продолжает небезуспешно реализовывать различные схемы и комбинации, уже соблазнив поучаствовать в них проевропейскую оппозицию.

Еще один важный момент этого сюжета — оставленные (по меткому выражению президента) «консервы» олигарха, которые до сих пор занимают многие ключевые места как в госаппарате республики, так и в ее представительствах в различных международных инстанциях. Как видно, подобных персонажей все еще очень много, и в нужный момент эти «спящие агенты» вполне способны активизироваться и сработать на благо своего хозяина. То, что подобные люди даже спустя год после «антиолигархической революции» занимают свои кресла, в очередной раз навевает грустные мысли по поводу профессионализма и навыков оперативной работы нынешней молдавской власти.

Ну и главное: несмотря на всю критику Плахотнюка со стороны Вашингтона и обещания посла США Дерека Хогана, олигарх вполне вольготно чувствует себя на территории Соединенных Штатов, где у него остается еще много союзников в американском истеблишменте. Решение Интерпола, оттягивание экстрадиции и другие факторы наглядно показывают, что США ни за что не выдадут Молдове ее «бывшего хозяина», пока в полной мере не используют его потенциал для реализации своих целей в нашей стране. Возможно, рано или поздно Влад Плахотнюк все же будет возвращен в Молдову — но скорее поздно и далеко не факт, что в статусе обвиняемого.