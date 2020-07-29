Министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский говорит, что игнорирует заседания Высшего совета магистратуры, где сегодня произошло продвижение крайне сомнительных персонажей на руководящие судейские должности, поскольку сосредоточен на реформе, чтобы из состава ВСМ был выведен он и другие представители.

Какой изощренный план спихнуть с себя ответственность.

Между тем, сегодняшнее продвижение судей Владислава Клима и Тамары Кишка, которое министр назвал "корпоративизмом" и "уродливыми вещами", лучше всего иллюстрирует лозунг экс-премьера Майи Санду, что новая власть реформу завалит. Пока так и получается, хотя как бы изначально Игорь Додон заверял, что у него реформа получится на зависть.

Фадей Нагачевский добавляет, что пересекающиеся интересы судей делают невозможным исключение коррумпированных персон из системы, однако никакого внятного рецепта не предлагает. У Майи Санду рецепт был в проведении всего судейского корпуса через процедуру внешнего оценивания - и это был рецепт далекий от идеального. Но у сегодняшних властей нет даже неидеального.

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