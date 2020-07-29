Усатого обменяют на Карамалака?

Это фото с сайта Интерпола, из раздела "Wanted Persons". На нем изображен гражданин Республики Молдова и Российской Федерации Григорий Карамалак. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола по запросу Молдовы. В качестве гражданина России Карамалак живет на Рублевке, но Россия его Молдове не выдает, поскольку Конституция России запрещает выдавать своих граждан другим государствам.

Но в этой истории могли бы произойти подвижки, поскольку на первой родине Карамалака, в Молдове, возникла зеркальная ситуация с доном Усатым. Он тоже гражданин Республики Молдова и Российской Федерации, и тоже до недавнего времени жил на Рублевке. Из России он сбежал, чтобы избежать там ареста, так же, как Карамалак сбежал из Молдовы, чтобы избежать ареста там.

Россия объявила Усатого в международный розыск, как и Молдова объявила в международный розыск Карамалака. Фото Усатого, как и фото Карамалака, тоже может появиться на сайте Интерпола, но с пометкой "Wanted by Russia". Конституция Молдовы тоже запрещает выдавать своих граждан иностранным государствам.

Дон Додон, еще один гражданин Республики Молдова и Российской Федерации (?), с радостью выдал бы Усатого их бывшим общим покровителям, но как президент Додон все-таки поклялся на Конституции ее соблюдать.

Но почему бы не обменять одного разыскиваемого уголовника на другого? Вам нужен Карамалак, а нам Усатый, и наоборот - по рукам? Новость с таким заголовком - "Россия и Молдова обменялись уголовниками" - попала бы в топы самых забавных новостей.

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