В августе в Молдове возобновятся театральные представления, концерты и кинопоказы

В Молдове разрешили проводить театральные представления, концерты и кинопоказы, а также разовые праздничные мероприятия в ресторанах и кафе.

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с 1 августа текущего года в республике допускается организация массовых встреч и культурных мероприятий (театрально-концертных представлений и показов кино) на свежем воздухе с участием не более 50 человек.

Перед проведением мероприятий на свежем воздухе организаторы должны получить аккредитацию министерства образования, культуры и исследований. Если мероприятие предполагает установку зрительного зала, то расстояние между креслами должно составлять 1 метр, либо должна быть установлена маркировка между стоячими местами. После каждого представления кресла должны дезинфицироваться.

Что касается театров, которые работают в закрытых помещениях, то им с 1 августа разрешается возобновить репетиции и подготовку к спектаклям. При этом вводятся строгие правила их деятельности. В частности, расстояние от зрителей до сцены должно быть 1−3 метра, в зависимости от уровня сцены. Организаторы должны избегать прямого контакта участников представлений со зрителями, на репетициях все должны носить маски, должна осуществляться проверка температуры сотрудников и проводиться ежедневная дезинфекция и влажная уборка помещений.

Будет также разрешено проведение праздничных мероприятий, за исключением свадеб и кумэтрий, однако численность гостей не должна превышать 50 человек. Для таких мероприятий была даже разработана отдельная инструкция, которая предусматривает следующее:

— все гости должны проходить термометрию;.

— персонал должен носить маски, перчатки, фартуки, при этом маски следует менять каждые 2 часа;.

— помещения должны дезинфицироваться каждые 2 часа;.

— за одним столом может находиться не более 6 человек, расстояние между которыми должно быть более 1,5 метра;.

— расстояние между столами должно быть не менее 2 метров.

При проведении таких мероприятий запрещены танцы и игры, а все участники должны зарегистрировать свои данные в листе эпидемиологического учета, сообщает InfoMarket.

Подготовил Михаил Генчу.