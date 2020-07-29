29 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В августе в Молдове возобновятся театральные представления, концерты и кинопоказы
29.07.2020

В Молдове разрешили проводить театральные представления, концерты и кинопоказы, а также разовые праздничные мероприятия в ресторанах и кафе.

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с 1 августа текущего года в республике допускается организация массовых встреч и культурных мероприятий (театрально-концертных представлений и показов кино) на свежем воздухе с участием не более 50 человек.

Перед проведением мероприятий на свежем воздухе организаторы должны получить аккредитацию министерства образования, культуры и исследований. Если мероприятие предполагает установку зрительного зала, то расстояние между креслами должно составлять 1 метр, либо должна быть установлена маркировка между стоячими местами. После каждого представления кресла должны дезинфицироваться.

Что касается театров, которые работают в закрытых помещениях, то им с 1 августа разрешается возобновить репетиции и подготовку к спектаклям. При этом вводятся строгие правила их деятельности. В частности, расстояние от зрителей до сцены должно быть 1−3 метра, в зависимости от уровня сцены. Организаторы должны избегать прямого контакта участников представлений со зрителями, на репетициях все должны носить маски, должна осуществляться проверка температуры сотрудников и проводиться ежедневная дезинфекция и влажная уборка помещений.

Будет также разрешено проведение праздничных мероприятий, за исключением свадеб и кумэтрий, однако численность гостей не должна превышать 50 человек. Для таких мероприятий была даже разработана отдельная инструкция, которая предусматривает следующее:

 — все гости должны проходить термометрию;.

 — персонал должен носить маски, перчатки, фартуки, при этом маски следует менять каждые 2 часа;.

 — помещения должны дезинфицироваться каждые 2 часа;.

 — за одним столом может находиться не более 6 человек, расстояние между которыми должно быть более 1,5 метра;.

 — расстояние между столами должно быть не менее 2 метров.

При проведении таких мероприятий запрещены танцы и игры, а все участники должны зарегистрировать свои данные в листе эпидемиологического учета, сообщает InfoMarket.

Подготовил Михаил Генчу.


 
Количество просмотров:
76
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.