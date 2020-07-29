Николае Фуртунэ: Существует псевдо ношение маски - на подбородке, под подбородком, на ухе

Положительные случаи COVID-19 уменьшатся, если граждане Республики Молдова изменят свое поведение, утверждает директор Национального агентства по общественному здоровью Николае Фуртунэ. Он отметил, что в Молдове „наблюдается псевдо ношение маски, пародия на ношение масок, если хотите”.

„Человек садиться в троллейбус, держится рукой за поручни, а потом поправляет маску, потому что держит ее под подбородком, или за одно ухо, а новее, на локте, как хотите люди носят маску. Вот когда вы поправляете маску рукой, с которой держались в троллейбусе или автобусе за поручни, тогда наступает критический момент, тогда происходит передача вируса с рук на лицо, потому что за поручни держались и другие пассажиры, которые тоже поправляли маску руками”, - заявил Николае Фуртунэ в ходе передачи „Puterea a Patra” на телеканале N4.

Директор НАОЗ уточнил, что это классический момент заражения. „Вам не нужно целовать продавщицу, и не нужно обнимать ее, вам ничего делать не нужно, потому что вы сами все сделали, подцепили вирус, поправляя маску в троллейбусе”.

Николае Фуртунэ отмечает, что защитную маску не нужно трогать с момента выхода из дома и до возвращения. „Когда вы идете в магазин, маска одевается из дома, вы садитесь в транспорт, едите две остановки до магазина или до центрального рынка. Когда вы приходите домой, после гигиены рук, снимаете маску и уничтожаете ее, потому что сегодня все поля засорены масками, и это так же элемент культуры. Мы не ходим с одной маской весь год, мы их меняем”.

Директор НАОЗ уточнил, что количество случаев можно сократить путем изменения поведения. „Если мы будем бесцельно ходить туда-сюда, мы можем не вернуться к нормальной ситуации”.