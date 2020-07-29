Как пандемия может повлиять на президентские выборы в Молдове

Мы сейчас на 22 неделе пандемии в Молдове и многие люди спрашивают, что же ожидать в следующие месяцы. Попробую ответить на этот вопрос с помощью симуляций и математических моделей, а также используя анализ опыта других стран.

В Молдове на 21 неделе с начала санитарного кризиса (13-19 июля 2020) было подтверждено 2054 новых случаев, по сравнению с 1598 на предшествующей неделе, и это говорит нам о том, что средний коэффициент местной передачи вируса равен 1,29.

Что означает коэффициент передачи? Коэффициент передачи это - число здоровых людей, которые инфицируются от одного больного COVID-19 в течении 7 дней.

Если мы возьмем количество в 2054 больных на 21 неделе как стартовую точку, то на этой неделе мы можем иметь примерно 2670 новых случаев, при условии сохранения коэффициента передачи на том же уровне, и примерно 2256 новых случаев может быть, если мы снизим коэффициент передачи хоть немножко, к примеру до 1,1.

Если коэффициент передачи остается равным 1,3 и средний инкубационный период равен 7 дням, то мы придем в неделю 35 (заканчивается 1 ноября 2020) - имея 80 874 новых случаев всего за одну неделю.

А если нам удастся снизить коэффициент передачи до 1,1, при среднем инкубационном периоде в 7 дней, мы придем в неделю 35 (напоминаю: к 1 ноября) – имея 7800 случаев всего за одну неделю.

На 1 ноября 2020 запланированы выборы президента Республики Молдова.

Эти простые расчеты показывают нам два возможно реальных сценария в которых могут проходить выборы президента, а также говорят о качестве данных выборов. Более того: при худшем сценарии выборы могут не состояться.

Таким образом, у нас впереди всего 13-14 недель в наличии, чтобы снизить местную передачу до уровня ниже 1,0 и позволить проведение свободных и честных выборов, на основе принципов демократии.

Президентские выборы могут послужить важным мотивом для общественной консолидации сейчас.

Как остановить пандемию в Молдове?

Страны мира достигли различных достижений в борьбе с пандемией и в большинстве своем эти успехи или неуспехи, определялись ответом на местах и объёмом выделенных ресурсов.

Анализируя стратегии ответа применимых в разных странах, и согласно рекомендациям ВОЗ, самые лучшие результаты в контроле за пандемией достигли страны, принявшие целостный подход (не фрагментированный, одно целое).

Что означает целостный подход при пандемии?

Целостный подход при ответе на данную пандемию, означает целый комплекс мер, простых и системных, выполненных непрерывно, одновременно, в полном объёме и качественно:

- Изолирование больных;

- Отслеживание контактов и карантинные меры;

- Тестирование больных и их контактов;

- Карантин лиц из групп риска (прибывшие из стран с повышенным риском, пожилые);

- Предупреждение новых случаев через соблюдение мер личной гигиены, социальное расстояние, средства ИЗ (маски);

- Про активная коммуникация с целью предупреждения массового заражения;

- Другие нефармацевтические меры, с целью прерывания цепочек местной передачи (закрытие школ, ограничение количества участников мероприятий).

Наряду с ответственностью органов управления, все что касается предупреждения новых случаев заболеваний есть в том числе и наша общественная социальная ответственность.

Если мы действительно хотим оставаться здоровыми, хотим, чтобы дети пошли в школу с 1 сентября, чтобы в нашей стране имели место выборы 1 ноября, нам необходимы всеобщее объединение и широкое сотрудничество всех жителей Молдовы.

И если при этом, органы управления начнут делать больше тестов, то с уверенностью можно сказать, что мы все вместе справимся. Мы ничего не изобретаем. Примеры социальной дистанции и изоляции больных существуют уже сотни лет.

В одном недавнем исследовании, ученные обнаружили, что садовые муравьи, если заболевают какой-то инфекцией, само изолируются от стаи, чтобы не заразить других членов семьи.

Еще в пятом веке нашей эры, Мойсей советовал людям инфицированным лепрой, уходить в пустыню и изолироваться там. Может быть нам нужен всего один Мойсей, который будет повторять нам часто о том, что нам нужно делать, или нам просто нужно брать пример с муравья.



Ала Токарчук, для IPN