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Общество
Из русла Быка извлечены тонны мусора
29.07.2020

За прошедшие несколько недель русло реки Дурлешть было очищено на протяжении 550 метров по периметру улицы Г.Кодряну - вход в Международный выставочный центр «Moldexpo». Проект был разработан институтом «Acvaproiect» и завершится к концу лета. Помимо извлечения и удаления мусора, идут работы по расширению и углублению русла реки до двух метров.

«Извлечены тонны отходов и всякого рода мусора, который попадал в озеро в парке Валя Морилор», - отметил побывавший на месте генпримар столицы Ион Чебан.

Но очистка реки - это еще полдела, так просто экологическая проблема в этой зоне не решится. Вместе с правоохранительными органами и экологами примэрии необходимо выявить источники промышленного загрязнения реки и завести уголовные дела на предпринимателей, которые сбрасывают в реку свои технологические отходы.

Есть и другого рода проблемы. «Сегодня необходимо перестроить мост на улице Георге Кодряну, чтобы повысить его пропускную способность, чтобы вода протекала быстрее, потому что, как сообщили окрестные жители, их дворы и подвалы затопляются при каждом дожде», - заявил генпримар. Проблема эта застарелая, набившая оскомину. Если столичная власть за нее возьмется, с ее решением обретет еще больше сторонников.

Исполнителями работ по оздоровлению реки являются два экономических агента, которые построили жилые комплексы в этой зоне. Они проявляют заинтересованность в реализации данного экологического проекта.

Как известно, в 2016 году на очистку двух километров берегов реки Дурлешть столица уже потратила из своего бюджета 15 миллионов лей. Как выделенные в этом году средства будут израсходованы? Посмотрим.

Мария БУИНЧУК


 
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