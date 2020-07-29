«Модернизация» транспорта путем покупки троллейбусов из вторых рук?

На прошедшем в понедельник оперативном совещании столичный мэр Ион Чебан попросил своего заместителя представить ему на следующей неделе информацию о подготовке концепции развития и управления системой городских парковок в Кишиневе, план внедрения системы электронного обилечивания пассажиров, а также концепцию организации общественного транспорта в столице.

Тема не нова, но зазвучит ли она в исполнении нового состава примэрии по-новому?

«После того, как мы запретили парковку автомобилей на нескольких главных улицах, таких, как проспект Штефана чел Маре, улица Пушкина, площадь перед национальным театром оперы и балета, люди ждут решения, - заявил Ион Чебан. - Парковочные места будут обустроены как в центральной части города, так и на улицах столичных секторов».

Как известно, еще 1 марта генпримар столицы издал распоряжение, запрещающее парковку транспортных средств на улицах в центральной части города в зоне движения общественного транспорта. Однако распоряжение многими водителями игнорируется. Запретить запретили, а взамен что, возмущаются владельцы автомобилей? Когда мэрия, наконец, займется парковками всерьез?

«Парковки – дело не первоочередное, - прокомментировал в соцсетях кишиневец Дмитрий Чумак. - Пока в городе не будет современного общественного транспорта, комфортабельного, в нужном количестве, охватывающего максимальный процент горожан, циркулирующего строго по графику, который можно будет предложить как альтернативу легковым автомобилям, засоряющим город, никакие наземные или подземные парковки не помогут».

На прошлой неделе муниципальный совет одобрил приобретение столичной администрацией 20 троллейбусов с автономным ходом, произведенных в 2007–2008 годах в Риге.

В ходе заседания совета глава МП «Управление электротранспорта» Дорин Черный отметил, что транспортные средства с автономным ходом, которые муниципий решил приобрести, изношены на 33 процента, но «стратегически необходимы Кишиневу, поскольку дают альтернативу: работают как на электрическом токе, так и на дизельном топливе».

Это - мера на относительно короткий период, заметил Черный, по предварительной оценке, такой транспорт может обслуживать пассажиров без капитальных вложений пять-семь лет. Проект был принят с поправкой о том, что он будет реализован в 2020–2021 годах.

По заверениям генпримара, первая партия троллейбусов секонд хенд поступит в Кишинев уже к сентябрю. Приобрести их намереваются с аукциона, на котором рижская столица реализует отработавший свой ресурс транспорт. В свое время за каждый троллейбус марки Škoda 24TR Irisbus Рига заплатила 394 тысяч евро, теперь стартовая цена в 28 раз ниже - 14 тысяч евро.

Как пойдут торги, станет известно позже. Но мэрия заранее известила, что может потратить на покупку одного такого троллейбуса до 50 тысяч евро. А еще раньше в муниципальном совете состоялась дискуссия по поводу закупки у Риги 18 подержанных троллейбусов большой вместимости примерно по 90-98 тысяч евро. То есть, в два раза дороже заявленной позже генпримаром цены.

Не проголосовавший за эту инициативу советник от ПКРМ Николай Русол тогда заметил: «Изношенный транспорт – это не только дискомфорт для пассажиров, это опасно». Но к его мнению не прислушались.

Почему Рига продает на аукционе свои троллейбусы, если они еще на ходу? На вопрос рижских СМИ ответила глава отдела общественных отношений Rīgassatiksmes Байба Барташевич-Фелдмане: «Их срок эксплуатации закончился. Им по 12 и более лет. Их пробег сравнительно большой - более полумиллиона километров. На таких запрещают ездить правила кабинета министров. К тому же в Rīgassatiksmes полностью перешли на гибридные троллейбусы с дизельными генераторами. А это - обычные троллейбусы, их уже около полугода не эксплуатировали. Чтобы не ржавели и не потеряли своей ценности, их надо продать».

И еще, поясняет Барташевич-Фелдмане: «По сравнению с другими аукционами стартовая цена этих троллейбусов сравнительно выше, чем у других транспортных средств, потому что они еще на ходу. Поэтому мы надеемся, что их купит какая-нибудь страна, которая сможет их еще эксплуатировать. Большой интерес проявила Молдова».

Ну, вы поняли? Одно наши чиновники в примэрии говорят, обещая модернизацию транспорта и электронные билеты, и совсем другое делают. Потому что такие использованные троллейбусы, в случае, если их не приобретут для их прямого назначения, Рига продаст на металлолом или использует в урбанистическом дизайне – к примеру, сделают мини-кафе, установят столики, горшки с цветами… И потом гости Риги на их фоне делают селфи.

Остается надежда на местную сборку новых троллейбусов в Кишиневе. Муниципальный совет недавно одобрил сборку 35 транспортных единиц, а один из коммерческих банков страны на прошлой неделе уже внес на счет примэрии первые 55 миллионов лей. Несмотря на малые мощности технической базы электропарка, шаг этот сделан в правильном направлении, поскольку со временем он потребует дополнительной рабочей силы. А это новые рабочие места, которые так тяжело создаются у нас в Молдове.

Мария БУИНЧУК