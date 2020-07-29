Ехай - страхуй: 10 стран, в которые на этот час могут свободно выехать жители Молдовы

Таких стран совсем немного и практически во всех действует правило: после прибытия из Молдовы необходимо 14 дней провести в карантине.

Есть два исключения. По приезду из Турции и Ирана находиться на карантине не нужно. А вот в какие страны граждане Молдовы могут отправиться хоть прямо сейчас:

Украина — можно приехать, а потом просидеть 14 дней в карантине или сделать платный тест.

Болгария — въезд открыт с 28 июля, необходим отрицательный тест на ковид, которому не более 72 часрв.

Ирландия — запрета на въезд нет (но после прибытия — 14 дней обязательной самоизоляции).

Великобритания — нет запрета, но есть 14-дневный обязательный карантин.

Белоруссия — открыта, но для граждан РМ 14-дневный карантин или тест на COVID-19.

Турция — открыта, при прилёте вам могут сделать бесплатный тест.

США — владельцы виз могут прибыть в США, если в последние 14 дней не были в Европейской шенгенской зоне, ограничения — здесь.

Южная Корея — если есть виза, то корейцы вас ждут. Карантин обязателен.

ОАЭ — впустят только с результатом теста, сделанного за последние 48 часов.

Иран — нет запретов. Но, как говорится, береженного Бог бережет: сделайте страховку от коронавируса. Стоит она в районе 20 евро, а покрывает лечение стоимостью в 50 тысяч долларов США.

ЛИДИЯ ТКАЧ