Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с послом США Дереком Хоганом

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Говорили о необходимости продолжения важнейших структурных реформ, включая реформу юстиции, об имплементации международных соглашении. Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом.
- Обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия наших государств в рамках партнерского диалога, выступили за поддержание позитивной динамики двусторонних отношении в областях, представляющих взаимный интерес.
Кроме того, говорили о необходимости продолжения важнейших структурных реформ, включая реформу юстиции, об имплементации международных соглашении , подписанных Республикой Молдова, и о других значимых направлениях, по которым Соединенные Штаты готовы и далее поддерживать нашу страну. – сообщил президент на своей странице в Facebook.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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