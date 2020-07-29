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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с послом США Дереком Хоганом
29.07.2020

Говорили о необходимости продолжения важнейших структурных реформ, включая реформу юстиции, об имплементации международных соглашении. Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом.

- Обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия наших государств в рамках партнерского диалога, выступили за поддержание позитивной динамики двусторонних отношении в областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, говорили о необходимости продолжения важнейших структурных реформ, включая реформу юстиции, об имплементации международных соглашении , подписанных Республикой Молдова, и о других значимых направлениях, по которым Соединенные Штаты готовы и далее поддерживать нашу страну. – сообщил президент на своей странице в Facebook.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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