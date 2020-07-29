Молдавская певица Наталья Гордиенко похвасталась упругими формами

Поклонники поп-звезды выразили свое восхищение увиденным. Молдавская певица Наталья Гордиенко продолжает свой отдых в Турции. На днях она опубликовала довольно откровенную фотографию, сопроводив ее следующей подписью:

"Победы над собой - это абсолютное счастье! Может для кого-то я не идеал, но собой очень довольна!" Поклонники Натальи тут же засыпали ее комплиментами.

"И мы в восторге от вас, дорогая наша Натали! Счастья вам и вашим родным!" "Чертовски хороша" "Девушка-мечта!" "Хороша, чертовка"

Это фото Наталья выставила в соцсети

Стоит отметить, что за таким прекрасным внешним видом стоит огромный труд Натальи: и в спортзале - даже на отдыхе, и в калорийной еде, которую приходится всячески ограничивать. В любом случае, молодец, Наташа!

ЛИДИЯ ТКАЧ