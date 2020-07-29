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Семья
Жители Молдовы пытаются вернуть потерянные деньги за авиабилеты
29.07.2020

Для того, чтобы вернуть потраченное, нужно запастись, прежде всего, терпением.

Многие планировали поездки по делам, к родственникам, на отдых за границу на февраль-март-апрель. Заранее купили авиабилеты, арендовали квартиры или гостиницы. Но… коронавирус нагрянул как-то неожиданно, спутав все планы жителей Молдовы на поездки. Кто все-таки успел запрыгнуть в последний улетающий самолет, с трудом прорывался потом домой, в Кишинев. Но те, кто не рискнул лететь в Европу, где уже бушевал вирус, поездки отменили. А деньги-то потрачены.

Вроде как возвращать деньги за авиабилеты не должны: сам не полетел – сам и теряешь. Но не по своей воле это произошло, а из-за вируса проклятущего. И вот попробуй в такой ситуации вернуть деньги. Многие попробовали. Кому-то повезло.

«Получила письмо от Lufthansa, в котором сообщается, что мне возвращается сумма за купленный в феврале билет. Вся сумма. Письмо подписано Окружным судом Кельна, Председателем наблюдательного совета, Исполнительным советом вместе с председателем. Вроде бы ничего особенного, но приятно, когда не мошенничают, как это часто бывает со сферой услуг. И это достойно, это уровень, в том числе уровень доверия клиентов, - рассказала на своей страничке в соцсетях журналист Ирина Астахова. - Я вела переписку четыре месяца. Честно говоря, потеряла надежду. И вот, не зря старалась. Кстати, и деньги за гостиницу «букинг» вернул, хотя тоже не сразу - отель сделал вид, что ничего не видит и не слышит. «Букинг» предложил мне самой с гостиницей выяснять отношения, я написала: «Нет, раз через вас бронировала, вы и договаривайтесь!» И вернули!»

Валериу Курту поделился, что ему австрийская компания недавно полностью сумму за билет в Кишинев, купленный на март.

Не повезло Ольге Гончаровой, которая призналась, что за отмененную поездку в Грецию «ничего не получила».

И молдавской авиакомпанией довольны далеко не все. «Жаль, что Air Moldova поступает не так», - сетует Татьяна Рябой из Кишинева.

«А нам Air Moldova так и не смогла ответить на несколько писем. Потом получили общую рассылку про "выберите себе дату нового полёта". На следующее письмо с вопросом, можем ли мы изменить имя в одном из билетов, ибо планы изменились, тоже не ответили. Мы, конечно, не удивились, но я почему-то наивно надеялся, что в европейской столице и сервис должен измениться», - поделился Олег Булгак, в недавнем прошлом кишиневец, а сейчас – житель Москвы.

В общем-то, надо запастись терпением. И если вы не собираетесь переносить дату полёта, то стоит побороться за возврат денег. Как выясняется, закон в данном случае – на стороне пассажира.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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