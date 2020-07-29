Не нужен нам берег ковидный: В любой момент Турция может перестать принимать туристов из Молдовы

Турция открылась первой для молдаван, но первой может же и закрыться.

Два дня назад для Молдовы открылись границы Болгарии, но выехать в эту страну на отдых можно при определенных условиях, сдавая тест за 800 леев. А вот Турция не требует ничего такого и уже давно открылась для молдаван. Попасть на море в Турцию легче и доступнее, поэтому граждане Молдовы стали массово отправляться туда.

Глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ озабочен тем, что, как он говорит, в последние две недели случаи ввоза вируса в нашу страну участились: "Полагаю, что на этой неделе их около 20, только сегодня пять. Самое интересное, что расширяется и география. Посмотрите, откуда они берутся. Последнее время ежедневно регистрируются случаи ввоза из Турции. Необходимо помнить, что из Турции мы привозим не только загар, но и COVID-19".

Впрочем, тут господин Фуртунэ лукавит: за неделю из Турции приехали только два человека с ковидом...

Тем не менее, где гарантия, что, условно говоря, завтра турецкий берег останется открытым для молдаван? Раз об этом заговорили уже на высшем уровне и власти переживают за рост заболеваний.

Представители турфирм рассказали "КП", что в последние дни наблюдается ажиотаж: граждане, поняв, что Турцию могут закрыть, скупают путевки на ближайшие даты - лишь бы успеть отдохнуть в Анталии.

Кроме того, Николай Фуртунэ настаивает на том, чтобы молдаване уходили в изоляцию на 14 дней, но и это важнейшее условие не всеми соблюдается. А пока одни стоят в очередях, чтобы сделать тест на коронавирус, другие ввозят его из-за границы. Не удивительно, что Молдова долго еще будет оставаться в "красной зоне" для других стран.

ОЛЬГА БУЖОР