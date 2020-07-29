14-дневный карантин в Молдове из-за коронавируса

Граждане Молдовы, которые по возвращению из-за границы, должны отсидеть в самоизоляции 14 дней, не соблюдают этот режим – условное понятие, которое никем не контролируется.

Семья приехала из Англии, сосед – из Германии, знакомые ребята с другого района вернулись домой после отдыха из Турции. Почему не все соблюдают 14-дневный карантин, если должны? Кто контролирует изоляцию? На эти вопросы корреспондент «КП» искал ответы у разных служб.

Звонок в «Зеленую линию» Национального Агентства Общественного Здоровья по номеру 080012300:

- По приезду из каких стран нужно пробыть 14 дней на самоизоляции?

Из всех стран. Неважно, откуда человек вернулся, на таможне он подписывает бумагу, что будет соблюдать карантин, и должен его соблюдать.

- А кто следит за этими людьми?

Семейный врач и участковый полицейский.

- Как они отслеживают?

Просто звонят и спрашивают, как вы себя чувствуете и сидите ли дома.

- У меня есть знакомые, которые по возвращению из-за границы не соблюдают режим самоизоляции и свободно перемещаются, почему так происходит?

Мы не можем сказать. Мы дали распоряжение полиции, а как они это соблюдают – это уже к ним вопрос. Плюс семейный врач следит за ними тоже.

Идем дальше. Звоним семейному врачу Татьяне Р:

- Как вы проверяете тех, кто приехал из-за границы и должен сидеть на карантине?

Семейный врач просто звонит и предупреждает, что вы должны 14 дней пробыть на карантине, следить за своими состоянием, мерить температуру и если что-то происходит, то звонить семейному врачу.

А вообще проверять должна полиция. Семейный врач отвечает за температуру и здоровье, а за соблюдение мер – полиция.

Звоним с целью получить информацию в секцию связи Генерального Инспектората Полиции.

- Как контролируются приезжие из-за границы, которые сидят на 14-дневном карантине?

Офицер пресс-службы Ирина Гаврилов поясняет:

Они контролируются сотрудниками полиции. На таможне они подписывают декларацию, копия которой отправляется к участковому полицейскому, который будет контролировать соблюдение режима.

- Как участковый полицейский контролирует соблюдение режима?

Звонит человеку на карантине, и тот должен подтвердить, что он находится дома и соблюдает самоизоляцию.

И это всё? Просто звонок по телефону? Да находясь в любом другом месте, можно ответить, что ты дома. Где гарантия, что человек не нарушает самоизоляцию? Лично знаем людей, которые приехали из-за границы, спокойно перемещаются по городу и никто, по их словам, не звонил им – ни врач, ни полицейский.

В Румынии, например, два раза в день приходят к человеку, звонят в дверь, чтобы убедиться, что он дома на карантине. А у нас в Молдове никто ничего не проверяет. Так как быть, если далеко не все граждане проявляют добросовестность и порядочность, а сотрудники госслужб не выполняют свои обязательства?

ОЛЬГА БУЖОР