«Правительство есть за что критиковать, но только не дезинформацией, которая опьяняет общественное мнение»

Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что начала распространяться информация о случаях инфицирования в Молдове и других странах с аналогичным населением, которая вводит в заблуждение общественное мнение.

«Это напоминает мне о манипуляциях, используемых российской пропагандой. Один – у нас есть три страны ЕС и НАТО – Эстония, Латвия и Литва, которые имеют большие бюджеты и ресурсы и более эффективные институциональные возможности, чем Молдова. Два – наиболее актуальным является случай Грузии, которая чудом справилась для всего региона. Причины разные, и многие начинаются со скорости, с которой было введено чрезвычайное положение, и сохранением ограничений, несмотря на протесты общественности. Три – давайте признаем, что в Молдове чрезвычайное положение было введено позже, потому что правящие партии хотели проведения новых выборов в Хынчештах, в которых также участвовала и оппозиция. Четыре – конечно, Армения не входит в картину, так что только Молдова выходит с отрицательными цифрами. В действительности, обе страны имеют много общего», написал Ченушэ в социальной сети.

По его словам, в-пятых, помимо численности населения существует ряд критериев, что делает молдавский случай несравнимым с Прибалтийскими странами.

«Шесть – Грузия и Армения больше всего близки к Молдове, как с точки зрения потока мигрантов, так и возможностей публичного сектора. Семь – Ошибки в управлении должны быть ответственно проанализированы, с тем чтобы предотвратить и помочь медицинскому сектору и населению. Распространение искаженной информации может привести к тому, что население будет удалено от управления, что скажется на степени соблюдения законодательства. Восемь – Мне любопытно, что этот тип информации в настоящее время активно пропагандируется некоторыми представителями средств массовой информации и гражданского общества, не понимая, что они участвуют в акте дезинформации», обозначил он.

Таким образом, Дионис Ченушэ подчеркнул: «Правительство есть за что критиковать, но только не дезинформацией, которая опьяняет общественное мнение».

Андриана Кептине