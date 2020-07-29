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Политика
Нестасе: Лишь бы меня услышали. Что говорю - неважно...
29.07.2020

Урок миротворчества от Андрея Нэстасе: Хочешь решить приднестровский вопрос - не проводи встречи с их стороной

Платформа DA планирует подать заявление в Генеральную прокуратуру по поводу встречи Додона и Красносельского. Партия также планирует по этому поводу проводить митинги.

"Недопустимо, чтобы предполагаемый лидер Приднестровского региона рассматривался как равный со стороны Президента РМ. Это аморальный, незаконный, неконституционный и непопулярный акт", - сказал Нэстасе.

Если за решение приднестровского вопроса будут всегда вызывать в прокуратуру, то проблем будет больше, чем обычно. Кому-то выгодно накалять обстановку, а не решать её. 

@moldavskii_piston


 
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