Правительство расширило список медицинского персонала, которому с 1 сентября увеличивают зарплату. Так, в начале осени на 30% вырастет оклад и для водителей карет скорой помощи AVIASAN. Согласно поправкам, которые кабмин внесет в Регламент об оплате труда сотрудников медико-санитарных учреждений, с 1 сентября увеличивается на 30% и оклад водителей карет скорой помощи AVIASAN.

Инициаторы поправок считают, что это приведет к снижению текучести кадров из-за сложных условий работы. Согласно данным Минздрава в настоящее время вакантными являются 150 рабочих мест для водителей.

Также проект предусматривает увеличение на 30% зарплат и для работников, которые непосредственно задействованы в оказании медицинских услуг. Расходы на внедрение этой меры – 30% увеличение зарплат – оцениваются в 362,5 млн. леев в 2020 году. Она будет распространена на 43 тыс. человек.

Президент Игорь Додон объявил 2020 год Годом медицинского работника в знак признательности усилий по борьбе с COVID-19, а также учитывая необходимость улучшения государственной политики, направленной на улучшение условий труда и социальной защиты этой категории работников.

Согласно инициативе президента, с 1 сентября на 30% вырастет зарплата всем работникам системы здравоохранения, а с 1 января 2021 года вступают в силу положения, которые позволяют увеличить ее еще на 30% и на 40% в первой половине следующего года. Итоговая цель состоит в удвоении зарплат сотрудников системы здравоохранения.

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