Люби и знай свой край родной. Самое крупное озеро в Молдове - Белеу

А знаете ли вы, что:

Озеро Белеу не из тех, где оборудуют пляжи для отдыхающих, ведь озеро находится в пойме реки Прут, и расширяет свои размеры во время половодья. Его берега обильно покрыты камышом, ивами, вокруг растут травы, характерные для заливных лугов. Площадь озера – 626 га, а с заливным лугом – все 2000 га. Здесь комфортно водоплавающим птицам. Находясь сравнительно недалеко от Дунайской Дельты, озеро лежит на большом перелетном пути, всего на Белеу зарегистрировано 168 видов пернатых. Его глубина – до 2 метров, в нем водится 30 видов рыб. Обитают млекопитающие – выдра, европейская норка. В округе произрастает 160 видов растений.

С целью защиты всей этой богато представленной флоры и фауны тут, в низовьях Прута, недалеко от Кагула, на границе с Румынией, в 1991 году был организован заповедник Prutul de jos, куда вошли, кроме озера, занимающего почти 2/3 площади заповедника, болота, пышные леса, луга и живописный участок крутых надпойменных террас.

Белые кувшинки, плавающий на поверхности папоротник – сальвиния, водяной орех рогульник – редкие и красивые растения тут и там покрывают его поверхность. Но самое впечатляющее зрелище – его обитатели – стаи пеликанов, величественно вышагивающие цапли, взмывающие в воздух лебеди… Осенью, по дороге на юг, тут устраивают привал розовые фламинго.

Пока в Молдове нет ни одного национального парка. Но уже существует проект, предусматривающий цивилизованное посещение туристами этого уникального озера с целью наблюдения за птицами без помех для них, из скрытых беседок. Вопрос, традиционно, в финансировании.

Белеу – реликтовое озеро, т. е. возникшее при отчленении от моря части акватории в результате тектонических движений. Произошло это 5-6 тыс. лет назад, когда большая часть Дельты Дуная находилась под водами Черного моря.

Автор: Кудрявцева Елена

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