Новые условия компенсаций по программе «Первый дом» вступили в силу

Компенсации дают возможность получать поддержку из государственного бюджета при выплате ипотеки всем бенефициарам программы «Первый дом»

Новые условия предоставления компенсации в рамках государственной программы «Первый дом» на этот раз они коснулись семей с детьми – они предусматривают удвоение сумм господдержки. Сумма компенсации зависит от количества малышей.

- Родители/опекуны/кураторы ребенка получат компенсацию в размере 25% от основной суммы ипотеки. Размер компенсации для семей/опекунов/кураторов с 2 детьми составляет 50%, а для семей/опекунов/кураторов с 3 и более детьми – 100%.

Сумма ежемесячной компенсации также была увеличена с 10% до 15% заработной платы, рассчитанной для работающих бенефициаров из частного сектора с центральным офисом в кишиневском муниципалитете, - пояснили источники в министерстве финансов.

Кроме того, требовать компенсации из государственного бюджета смогут также бенефициары, занятые в государственном или частном секторе, цена за жилье которых не превышает 600 тысяч леев. Также создан механизм предоставления компенсаций в размере 50% от оставшегося остатка кредита физическим лицам, получившим доступ к ипотечному кредиту до запуска Государственной программы «Первый дом» и соответствуют критериям приемлемости Программы.

Компенсацией на приобретение жилья также смогут воспользоваться молодые специалисты, которые работают в сельских/городских районах, за исключением Кишинева и Бельц, включая пригороды.

- Мы отмечаем, что 100% от основной суммы кредита компенсируется, если приобретенное жилье находится в районе, куда физическое лицо получило направление на работу, - уточнили в Минфине.

Ранее был увеличен возрастной предел с 45 до 50 лет для физических лиц, которые могут получить доступ к программе «Первый дом», а также была снижена доля их первоначальный взнос с 10% до 5% от закупочной цены жилья. Были также отменены требования, касающиеся отсутствия недвижимого имущества и объема жилой площади в размере 9 кв. м. на одного члена семьи, а также предоставлена возможность приобретения жилья уже владеющим недвижимым имуществом, но намеревающимся приобрести жилье большей площади.

На сегодняшний день в рамках правительственной программы «Первый дом» было приобретено 4612 единиц жилья, еще 21 заявка – в стадии рассмотрения, сообщает moldpres.md.

На реализацию государственной программы «Первый дом» в текущем году предусмотрено 90 миллионов леев, из которых 40 миллионов леев были выделены на программы компенсации.

Подготовил Михаил Генчу