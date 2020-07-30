Российская компания готова построить фабрику в Молдове

Экономические связи развиваются. Компания Penoplex из Российской Федерации готова построить в Молдове завод по производству популярного в строительстве термоизоляционного материала под названием полистирен. Объявление об этом было сделано после того, как представители компании встретились с министром экономики и инфраструктуры Сергеем Райляном, сообщает телеканал Publika. Penoplex - лидер в своем сегменте рынка в России, а продукция компании экспортируется не только в страны бывшего СССР, но и в государства ЕС.

Стоит заметить, что в Молдове - 970 предприятий с российским капиталом, что позволяет России занимать шестое место среди всех стран, инвестирующих в Молдову.

- Строительство будет завершено к 2021-му году, для начала мы готовы создать 120 рабочих мест, инженеров мы будем обучать, простым рабочим особая квалификация не требуется, - сообщил Юрий Шатаев, представляющий руководство Penoplex.

Автор: Михаил Генчу