В Кишиневе в троллейбусе пассажиру набили лицо из-за медицинской маски

Инцидент произошел на Рышкановке. Очередная драка в кишиневском троллейбусе, вызванная проблемой ношения медицинских масок в салоне. Все случилось сегодня на Рышкановке в салоне троллейбуса 10-го маршрута.

Как пояснил очевидец скандальной драки, все началось с того, что один из пассажиров, молодой человек, не до конца натянул маску на лицо. Другой пассажир, также мужчина, долго посмотрел на "обидчика" - слишком долго, и как-то "слишком косо", счел оппонент, решивший, что этот взгляд слишком агрессивен.

А так как "лучший способ защиты от косого взгляда - это нападение", то он набросился с кулаками на мужчину с "осуждающим взглядом" и знатно поколотил его, как видно на видео. После того, как драку все-таки удалось унять, пострадавший вышел из троллейбуса и ушел прочь, а вот агрессор впал в очевидный ступор и так и не смог объяснить эту внезапную вспышку ярости, сообщает НТВ Молдова.