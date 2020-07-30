Додон: Из Конституции должна быть удалена статья, которая допускает ликвидацию государства

Президент Игорь Додон считает, что из Конституции должна быть удалена статья, которая допускает ликвидацию государства. Как передает "ИНФОТАГ", об этом он заявил в своем обращении по случаю отмечаемой в среду 26-й годовщины Конституции.

"Известно, что текст Конституции является жёстким, но он отражает общественно-политические изменения и пожелания свободных граждан в соответствии с основными ценностями демократического и открытого общества. Несомненно, некоторые статьи Конституции должны быть скорректированы и конкретизированы. На мой взгляд, необходимо пересмотреть и исключить п.1 ст.142 Конституции, которая предусматривает возможность ликвидации государства путем проведения референдума", - отметил президент.

Согласно ст. 42 Конституции, "Положения о суверенном, независимом и унитарном характере государства, а также о его постоянном нейтралитете могут быть пересмотрены только путем референдума большинства граждан, включенных в избирательные списки". Додон также отметил, что "текст Конституции содержит много статей прямого действия, что налагает особую ответственность на органы публичной власти, которые должны обеспечить соблюдение этих положений".

"Научиться жить по Конституции - это высшая школа демократии, школа, которой мы все должны овладеть. Только соблюдение конституционных принципов и норм обеспечит верховенство прав человека, истинное конституционное правосудие и укрепит демократию, общество и наше государство Республика Молдова", - заявил Додон.