Игорь Додон подписал декрет об образовании комиссии для выработки конституционной реформы в составе 21 человека. Возглавлять комиссию будет экс-председатель Конституционного суда Молдовы Думитру Пулбере (впрочем, некоторые персоны, включенные в состав, вроде судьи Иона Муруяну или экс-вице-спикера и экс-вице-премьера Николае Андроника вызывают у нас оторопь).

Что интересно, одной из юридических предпосылок создания комиссии Додон обозначил учреждение в парламенте полудохлой комиссии по расследованию антиконституционного путча Демпартии летом прошлого года.

Декрет не обозначает сроки работы комиссии и ранее Додон считал, что ее созвать надо после президентских выборов, но, видимо, рейтинги не радуют, поэтому решено ковать железо, не отходя от кассы.

Плоха ли молдавская Конституция? Не хуже, чем все прочие, где есть свои странности. Но что однозначно плохо - так это неспособность молдавского политического класса соблюдать собственноручно принятые законы. Как это показали история с карантином в период пандемии, когда власть принимала ограничительные меры для народа, но сама им подчиняться не считала нужным. Можно сто раз поменять Конституцию, но если её не соблюдать - то она так работать и не будет в любой редакции.

Игорь Додон мог бы начать соблюдение Основного закона с возвращения процедуры президентских выборов в парламент, как это было до надругательства Влада Плахотнюка и Александра Тэнасе над высшим законом страны. Но не хочет. Надо полагать, что соблюдать новую/отредактированную Конституцию он будет примерно в такой же манере.

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