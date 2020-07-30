Пожар на свалке в Цынцэренах. Мэр Кишинева Ион Чебан провёл заседание в примэрии на месте пожара...

В связи со вспыхнувшим пожаром на полигоне твердых бытовых отходов в Цынцэренах мэр Кишинева Ион Чебан провёл заседание в примэрии этого населённого пункта вместе с главой МВД Павлом Войку, руководителем Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михаилом Харабаджиу, ответственными лицами муниципальных служб и примаром коммуны.

На месте работает спецтехника и бульдозеры, которые накрывают источник пожара землей.

Ион Чебан:

- Процесс тушения пожара на мусорной свалке сложный, но работа не прекращается, к тому же мы ищем решения для освещения территории, чтобы можно было работать ночью.

После заседания Ион Чебан вместе с министром Павлом Войку отправились непосредственно на полигон, где группа протестующих выразила свое недовольство.

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