Россияне массово ломанулись в Турцию: Жителям Молдовы в Анталии остаются только отели похуже и победнее

Турецким отельерам выгоднее работать с Россией, чьи граждане покупают путевки сразу на три-четыре недели.

Турция - пока практически единственный выход к морю для молдавских туристов в условиях коронавируса.

- Спрос на Турцию вырос в два-три раза, в отелях нет мест! - признается директор турагентства "Саквояж" Нонна Петерсон. - Ажиотаж страшный! Чартеры улетают заполненными, до 7-8 августа мест уже практически нет.

- И путевки разлетаются, наверное, мгновенно...

- Как сейчас идут продажи. Есть семья, мы выбираем ей не один отель, а три-пять. Семья выбирает, мы уже смотрим - если не подтверждается первый отель, переходим ко второму-третьему-четвертому...

- Почему не подтверждается?

- Потому что у россиян открыта продажа на Турцию. Открылся большой рынок, россияне, как и мы, тоже устали от карантина. И россияне скупают хорошие отели не на неделю, как мы, а на три-четыре недели!

- А нам остается что похуже и попроще?

- Нам остается то, что мы успеваем зацепить. Сейчас нет того, чтобы было раньше - отправьте мне на е-майл несколько предложений, мы с семьей подумаем вечером и выберем лучшее. Сейчас такое не проходит! Отеля, который я сейчас даю, через секунду уже может не быть! Надо хватать сразу! Бронировать моментально!

Кстати, стоимость путевок в турецкие отели нынешним летом ниже, чем в прошлые годы. Путевка на двоих в отель "пять звезд" на первой линии на неделю обойдется от 600-800 евро.

ЛЕОНИД РЯБКОВ