ОБСЕ приветствует встречу между президентом Молдовы и тираспольским лидером

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ от Албании по процессу приднестровского урегулирования посол Томас Майер-Хартинг приветствовал встречу в Кондрице между президентом Молдовы Игорем Додоном и лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским, передает IPN.

„Отрадно, что эта встреча состоялась и что стороны сосредоточили внимание на вопросах, имеющих особое значение для благополучия людей, живущих на обоих берегах реки, таких как свобода передвижения, интеграция телекоммуникационных сетей, улучшение внутреннего взаимодействия в сфере банковских услуг и создание новой троллейбусной линии между Бендерами, Варницей и Северным районом”, - заявил в Вене спецпредставитель. „Я надеюсь, что эта встреча подготовит почву для дальнейшего конструктивного и перспективного диалога между сторонами и приведет к конкретным результатам и взаимоприемлемым решениям в предстоящие месяцы”,- добавил он.

„Я уверен, что все усилия, которые улучшают жизнь людей на обоих берегах, могут рассчитывать на полную поддержку международного сообщества, в частности посредников и наблюдателей, участвующих в переговорах в формате „5+2”. Со своей стороны, албанское председательство в ОБСЕ, а также Миссия ОБСЕ в Молдове под руководством Клауса Нойкирха будут и дальше оставаться полностью вовлеченными в этот процесс”, - заявил Майер-Хартинг.