Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 30 июля 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на 30 июля 2020 года.

Вчера знакомые пригласили на бассейн в черте Кишинева, в лесопарковой зоне. 10 часов утра, но количество людей превышает все пределы. В воде практически не протолкнуться. Естественно, я развернулась и уехала, высказав администратору все, что я думала по этому поводу. Он даже не поморщился...

К чему это я? А к тому, что за неделю проверили 35 развлекательные учреждения (бассейны, кафе). В девяти тяжкие нарушения. В нескольких количество человек превышено в ТРИ!!! раза. То есть, мой случай на бассейне - ТИПИЧНЫЙ. Такое ощущение, что народу сказали: все, завтра апокалипсис - оттягивайтесь напоследок. И люди пустились во все тяжкие.

Базары - битком.

Магазины - очереди.

Бассейны - друг на друге.

Из 30 тысяч тех, кто находится карантине "дома под наблюдением врачей", только три тысячи реально этот карантин соблюдают. По факту, только каждый десятый! И так далее.

К чему идем? К тому, что все идет к тому, что Молдова станет первой страной в мире, где коронавирусом переболеет все население. Примерно этого и добиваются "антимасочники". Но проблема в другом - при нынешнем проценте смертности заболевших, мы к "концу боя" не досчитаемся тысяч людей. Так ради чего все это?

Ну, а на 6.00 утра 30 июля 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).

23 947 (+426) - заражены с начала эпидемии.

Активные случаи - 6 403

3 126 (+24) - заболевшие медики

2 196 - проведено тестов, из которых 1 577 - это первичные

Лидеры по городам: Кишинев - 188, Страшены - 23, Резина - 20

454 - в тяжелом состоянии

36 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

1060 - в состоянии средней тяжести.

304 424 - дома, под наблюдением врача.

759 (+6) - умерли.

16 785 (+323) - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ