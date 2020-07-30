Греби отсюда: 18 бассейнов в Кишиневе и пригороде, которые готовы принять вас...

Пандемия отменила многие привычные вещи, но ей не удалось отменить лето.

И оно наступило, а поскольку мы лишены возможности отправиться на море, чтобы получить свой заслуженный кусочек летнего отдыха, то пандемия не удержит нас от желания поплескаться в бассейне в жаркий летний день.

Представляем вашему вниманию список открытых бассейнов, где можно отдохнуть этим летом.

Megapolis Mall

Megapolis Mall

Если вы хотите насладиться жаркими деньками, то можете отправиться в торговый центр Megapolis Mall, расположенный по ул. М. Садовяну, 42/6. Вход для взрослых – 100 леев. Вход для детей (рост от 90 см до 130 см) – 60 леев. Вход для детей (рост до 90 см) – бесплатно. Шезлонг – 30 леев. Мангал – 200 леев.

Pînzele Albe

Общие условия: 2 бассейна возле озера Гидигич, ресторан, парковка, палуба. График работы: понедельник-воскресенье, с 10:00 до 18:30. Цены: Взрослые: Понедельник-Пятница – 150 леев / день (включая шезлонг) Взрослые: Суббота-Воскресенье – 200 леев / день (включая шезлонг) Дети (7-12 лет): Понедельник-Пятница – 100 леев (включая шезлонг) Дети (7-12 лет) Суббота-Воскресенье - 150 леев (включая шезлонг) Дети (до 7 лет): Понедельник-Пятница – БЕСПЛАТНО Дети (до 7 лет): Суббота-Воскресенье – БЕСПЛАТНО Местоположение: Озеро Гидигич. Дополнительную информацию можно найти здесь.

Villa Kalyan

Общие условия: бассейн, шезлонги, зонтики. Дополнительно: номера, парковка, бар. Цены: Взрослые, с понедельника по пятницу – 120 леев Взрослые, в выходные – 200 леев (в стоимость входит аренда шезлонга) Дети до 5 лет – бесплатно Адрес: ул. Касияна Суручану, 15/1 (за Республиканской клинической больницей).

SV Club

Общие условия: бассейн, шезлонги, открытый клуб, летняя терраса, бар, ресторан, гостиница. Цены: В рабочие дни – 75 леев, в выходные – 100 леев. Дети до 5 лет – бесплатно. Дети от 5 до 12 лет – 50 леев. Адрес: Анений Ной, с. Тодирешты.

Tree House

Tree House

Общие условия: бассейн, шезлонги, зонтики. Другое: кабины, сауна, по желанию – гриль. Понедельник – воскресенье: 10.00 – 22.00 В зависимости от срока пребывания Цены: В выходные дни – 250 леев, дети до 7 лет – бесплатно В рабочие дни – 150 леев (11 часов), выходные – 250 леев Дети до 7 лет – бесплатно. Адрес: Вадул-луй-Водэ, с. Тогатино.

Premium Park

Условия: детский бассейн, бассейн для взрослых, ресторан, кабины для отдыха, игровая площадка. Цены: В цену включена аренда шезлонга и полотенца. Понедельник - пятница – 200 леев. Дети до 5 лет – БЕСПЛАТНО. Дети от 5 до 10 лет – 100 леев. Выходные – 300 леев. Дети от 5 до 10 лет – 150 леев. Дети старше 10 лет оплачивают всю сумму. Адрес: Вадул-луй-Водэ, с. Тогатин.

Дворец спорта Молд.ГУ

Общие условия: 25-метровый бассейн с постоянной фильтрацией. В бассейне есть отдельные душевые и раздевалки с ключевыми шкафами. Расписание: с понедельника по субботу с 06:00 до 21:00, воскресенье с 8:00 до 20:00. Цена: 50 леев за 45 минут. Стоимость абонемента – 500 леев за 12 часов. Адрес: ул. Измаил 1.

Club Royal Park

Club RoyalPark

Условия: Посетители получат шезлонг, полотенце, зонтик. Для маленьких гостей есть детский бассейн с джакузи. График работы: ежедневно с 09:00 до 19:00. Цены: Взрослые / дети, понедельник-пятница – 150 леев. Взрослые / дети, выходные – 250 леев. Дети до 6 лет – бесплатно. Адрес: ул. Трандафирилор 6/2.

Hotel Prezident

Аква-комплекс отельного комплекса «President» – это сезонный бассейн длиной 25 метров и шириной от 14 до 16 метров. Он оснащен массажными каскадами, джакузи и кристаллической водой, которая проходит через несколько уровней очистки. Уникальной особенностью и главной достопримечательностью является бар, который позволит вам заказать любимые напитки, не прерывая плавание, после чего вы сможете насладиться полной релаксацией на шезлонге, которые вместе с полотенцем включены в стоимость дня отдыха в бассейне. Лето – это время, когда мысли - о незабываемых вечеринках с друзьями. Цены: Взрослые, с понедельника по пятницу – 150 леев, включая шезлонг и полотенце. Взрослые, в выходные – 250 леев, включая шезлонг и полотенце. Дети до 9 лет – бесплатно. Адрес: бульвар Дачия, 58/5.

Fanconi Riviera

Отель «Rai Project» находится на территории фитнес-клуба «Niagara», расположенного в столичном секторе Буюканы, по улице Гидигич, 5. Фитнес-клуб «Niagara Orange» предлагает крытый и открытый бассейны и отдельный большой бассейн для детей. Дополнительные удобства включают лобби-бар, лаундж, террасу. Расписание: ежедневно с 9:00 до 21:00. Цены: 150 леев – будние дни, 200 леев – выходные. Для детей до 7 лет – бесплатно. Адрес: ул. Гидигич, 5.

GOA Territory

Этот бассейн расположен на левом берегу озера Гидигич, недалеко от села Ватра. Добраться туда легко, так как администрация предлагает транспорт, который доставит вас до места назначения. График работы: 9.00 - 21.00 Вход в выходные дни – 200 леев в день на человека. Вход с понедельника по пятницу – 150 леев в день на человека. Дети в возрасте от 4 до 7 лет – 70 леев в день. Дети до 3 лет – бесплатно. Адрес: г. Гидигич

Hotel Diplomat

Бассейн расположен на территории отеля, по улице Лакулуй, 39, в столичном секторе Телецентр. Независимо от дня недели, когда вы захотите посетить этот бассейн, вам придется заплатить 250 леев за весь день, если вы взрослый. Вход для детей – 150 леев. Цена включает шезлонг, тапочки и полотенце. Дети до 7 лет – бесплатно. График работы: ежедневно с 8:00 до 22:00. Адрес: ул. Лакулуй, 39.

Forest Club

Условия: Есть 4 бассейна для детей и взрослых с душевыми кабинами и кабинами для переодевания, ресторан, парковка, медицинские услуги, домики. В стоимость входит шезлонг. Расписание: ежедневно с 9:00 до 20:00. Понедельник: закрыто. Цена за день: Вторник-пятница – 100 леев для взрослых, дети от 5 лет – бесплатно; Суббота-воскресенье – 150 леев, дети до 5 лет – бесплатно. Адрес: Яловенский район, село Кэрбуна.

Sky Land

Sky land

В вашем распоряжении: Открытый летний бассейн размером 16 м х 6 метров. Бассейн для детей глубиной 0,6-0,7 м. Горки для взрослых (высота 4 м, длина 10 м) и детей. 250 м² зоны отдыха и бассейн со специальными деревянными полами и 30 шезлонгами, зонтиками, полотенцами. Терраса-бар у бассейна, питание, коктейли и легкие закуски. График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00. Цены: С понедельника по пятницу – 150 леев для взрослых и 50 леев для детей (5-14 лет). В выходные – 250 леев для взрослых. Для детей до 5 лет – бесплатно. Цена включает: вход, комнату, полотенце. Дополнительные услуги: небольшая беседка – 500 леев (с понедельника по пятницу), 700 леев (суббота и воскресенье); большая беседка – 600 леев (с понедельника по пятницу), 800 леев (суббота и воскресенье). Адрес: с. Пере, Криулянский район.

Villa Drago

Бассейн отеля «Vila Drago» расположен в Вадул-луй-Водэ, по ул. Штефана чел Маре, 100. Цена за день: Взрослые – 150 леев. Дети до 7 лет – бесплатно. Дети старше 7 лет – 50 леев.

Shadow Hotel

В отеле «Shadow» есть открытый бассейн и 2 крытых бассейна. Есть также 2 летние террасы, удобные шезлонги, столы, стулья и барбекю. Открытый бассейн площадью 14 х 5 м и глубиной 2 м. Площадь бассейна украшена скульптурами и фонтанами и полностью освещена. Цены: 100 леев / человек в день (понедельник - четверг), включая шезлонг. 150 леев / человек в день (пятница - воскресенье), включая шезлонг. Все подробности здесь.

Туристический комплекс «Костешты»

Бассейн представляет собой отдельный комплекс, который включает два бассейна (большой бассейн 25,5 × 12,5 м и детский бассейн 4x4m) с шезлонгами, зонтиками, патио и кухней. С понедельника по пятницу – 150 леев, Выходные - 200 леев, Дети от 5 до 12 лет – 75 леев Адрес: г. Костешты, Яловенский район.

Aqua Park Sociteni

Aqua Park Sociteni

Aqua Magic – первый аквапарк в стране, построенный по всем национальным и международным стандартам, разработан лучшими европейскими архитекторами и дизайнерами. Это идеальное пространство и атмосфера для максимальной релаксации. Aqua Magic находится всего в 10 км от столицы, недалеко от села Сочитены, имеет площадь 25 000 м2 и вмещает более 3000 человек. Горки для взрослых, Water PlayGround, Space Bowl, Multislide, River Ride, Mega Pipe – все это подарит вам моменты, полные эмоций и адреналина. Два пиццерии и две террасы предлагают пикантные блюда по лучшим ценам, возле бассейна есть бар, предлагаются шезлонги с зонтиками, есть парковка на 400 автомобилей. Время работы: 9.30 - 20.00. Цены: Дети до 4 лет – бесплатно. Дети от 5 до 11 лет – 100 леев. Взрослые – 200 леев. Гамаки – 100 леев / день. Доступ к горкам – 50 леев / день (дополнительная цена).