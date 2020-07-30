Пошли играть: В Кишиневе в парке La Izvor вскоре будет сдан в эксплуатацию пляжный стадион

По словам градоначальника, это первый стадион подобного рода в Молдове.

Работы по строительству пляжного стадиона в столичном парке La Izvor идут полным ходом. Генеральный примар Ион Чебан накануне вечером принял участие в подключении освещения на стадионе.

По словам градоначальника, это первый стадион подобного рода в регионе, который в скором времени будет сдан в эксплуатацию.

– Нас сильно критиковали, однако даже в сложной ситуации, связанной с пандемией, строительные работы не прекращались. Помимо работ на футбольном поле, на данный момент проводятся работы по благоустройству территории вокруг стадиона, – уточнил Чебан.

Муниципалитет обустроит в парке площадки для занятий различными видами спорта: мини-футбол, теннис, пляжный волейбол, а также детские игровые площадки. Кроме того, здесь появится парковка для автомобилей, будут обустроены велосипедные дорожки и установлена городская мебель.

Стоит отметить, что пляжный стадион построен совместно с Федерацией футбола Молдовы и ФИФА.