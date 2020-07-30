«Предательство мужа и болезненный развод»: Как Анна Банщикова разрушила брак Ирины Селезнёвой

Ирина Селезнёва была одной из востребованных актрис в СССР. Многие зрители помнят её в роли Лучианы в картине " Московские каникулы". Её творческая карьера была на самом пике популярности, когда она приняла решение уехать из страны ради любимого. В жизни ей пришлось столкнуться с многими трудностями. Но она всё смогла пережить и обрести счастье в дали от Родины.

Очень рано Ирина Селезнёва стала задумываться о создании семьи. Её первый возлюбленным стал Эмилио. Он-кубинец, учился с ней в одном ВУЗе. Молодой красавец наобещал ей золотые горы, но слова не сдержал. после окончания учёбы уехал к себе на Родину.

На одной из вечеринок Ирина встретила Максима Леонидова. Он был уже достаточно популярным певцом. Бит-квартет " Секрет", где Леонидов являлся солистом, его голос звучал из каждого окна. Молодые, не долго думая, расписались. Всё в их жизни было хорошо, задумывались о детях и о приобретении жилплощади в Москве.

Ирина очень любила мужа, поэтому согласилась на его предложение покинуть Родину и уехать в Израиль, где Леонидов решил заняться сольной карьерой. Там, за кардоном, молодая актриса смогла устроиться в престижный театр, с удовольствием занималась хозяйством и семьёй. Из России постоянно поступали предложения от режиссёров, от которых Ирина не отказывалась.

А, вот у мужа работа не заладилась. Построить сольную карьеру Леонидов не смог и решил вернуться на Родину.( Если задуматься, ну зачем Израилю Максим Леонидов и его творчество? Например я не вижу в нём ничего выдающегося.)

Ирина покорно последовала за ним. Преданность и верность супруги Леонидов не оценил. Сразу же нашёл себе новую любовь. Актриса Анна Банщикова знала , что певец женат, но девушку это не смутило. Её никто не знал, а Леонидова знала вся страна. Свою возможность она не упустила. Их брак продлился несколько лет, и бумеранг вернулся к Анне. Леонидов ушёл от неё .

Для Ирины измена мужа стала большим ударом. Она подала на развод и судилась с Леонидовым 3 года. Сердце её было разбито. Она перестала доверять мужчинам, пока не познакомилась с галантным англичанином Уилфредом. Мужчина полюбил Ирину всей душой. Носил её на руках и сделал всё, чтобы она была счастлива. Разница в возрасте не стала помехой для их любви.

Ирина с мужем и семьёй в Англии

Ирина Селезнёва уехала в Англию, вышла замуж и прекрасно живёт с супругом уже 20 лет. Матерью она не стала, но очень любит детей мужа от первого брака. В Россию актриса приезжает редко. Последний раз она снималась в 2008 году. В свои 58 лет она продолжает заниматься творчеством. Служит в театре и много путешествует по миру. О своих бывших возлюбленных не хочет вспоминать, как и о жизни в России.