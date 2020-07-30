Крапленые предмайданные карты Оазу Нантоя

Депутат Оазу Нантой ведет игру в интересах своего политформирования.

Нантой в своем публичном обращении принялся обвинять социалистов в лоббировании законопроектов касательно Гагаузской автономии. Учитывая тот факт, что авторами этого законопроекта являются депутаты непосредственно родом из Гагаузии, становится непонятно, превалирует ли компетенция Нантоя над компетенцией инициаторов данной инициативы.

Разбор самой сути и содержания этих законопроектов – вопрос отдельный, и вот почему. Учитывая, что сам Нантой в своем дискурсе ни словом не обмолвился о конкретике обсуждаемых вопросов, становится понятно, что оная его никак не волнует. На кону гораздо большее – верховная власть в Молдове, и выборы президента покажут, кто возглавит страну. Вопреки официальному статусу РМ, как парламентской республики, - будем реалистами, - президента «подвинуть» с его должности гораздо труднее, недели премьер-министра, и это обстоятельство нельзя сбрасывать со счетов.

Так вот, партийный босс Нантоя, Майя Санду, активно рвется в президенты, и задача всех ее сообщников – активно ей в этом помогать, не из голого альтруизма, конечно же, а в обмен на хлебные места. Вот Нантой и старается.

Видя характер действий героя этого текста, можно с полной ответственность заключить, что в ход уже пошла «старая гвардия», те прорумынские коршуны, которых в очередной раз вывели из отстойника и дали фронт работы. Не иссякла опасность новых протестов комбатантов, и эти акции могут в любой момент вылиться в вооруженные нападения на гражданских. Иными словами, сегодня каждый, кто действует в интересах оппозиции, сносит свою посильную лепту в вероятно грядущий осенью майдан. Ведь не будем забывать, что Санду уже пригрозила протестами, если Додон на выборах победит.

Автор: Николай Костыркин