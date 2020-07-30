Кое-где «спалились»: найден создатель десятков сайтов с фейковыми новостями

Неожиданный "виновник торжества". Cоздателем и администратором сайтов, которые распространяли новостные фейки о коронавирусе, является редактор визуального контента телеканала TV8 Корнелиу Абабий.

Об этом сообщает портал Rise Moldova. Там же отмечено, что из выписки истории домена одного из этих порталов, breackingnews.xyz, видно, что для создания сайта применялся электронный адрес uilenrok8@mail.ru, используемый также и для сайтов Jurnal-stiri.site și actual-news.site. упомянутый адрес, по данным коллег, имеет прямое отношение к Абабию.

Сообщается, что за последние 4 года Абабий создал десятки сайтов с фейковым контентом - pro-sd.space, fn2s.info, efis-dg.space, ababix.info, societate.info и т.д. Большинство из них уже удалены.

Подготовил Михаил Генчу