В каких молдавских городах зафиксировано наибольшее число безработных

Больше всего от безработицы страдают северные районы республики.

По состоянию на 30 июня текущего года в Молдове было зарегистрировано 34,9 тысяч безработных. На тот же момент в республике было зафиксировано 8400 свободных вакансий. Такие данные представило Национальное агентство занятости.

Наибольшее количество официальных безработных в Кишиневе – почти четыре тысячи человек. Но, судя по статистике, северные районы республики страдают от безработицы больше, чем южные и центральные.

Ниже представлен список от diez.md десяти городов Молдовы, в которых зафиксировано наибольшее число безработных граждан, передает

№10. Бричаны– 1 086 безработных;

№9. Единцы – 1 153 безработных;

№8. Глодяны – 1 238 безработных;

№7. Дондюшаны – 1 419 безработных;

№6. Дрокия – 1 545 безработных;

№5. Сорока– 1 552 безработных;

№4. АТО Гагаузия – 1 761 безработных;

№3. Унгены – 1 913 безработных;

№2. Окница– 2 582 безработных;

№1. Кишинев– 3 873 безработных.

Подготовил Михаил Генчу