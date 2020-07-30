Службы скорой медицинской помощи оснастили современной радиосвязью

Радиостанции с GPS будут передавать данные о местонахождении врачей или машин скорой помощи.

Начиная с сегодняшнего дня, 30 июля, Службы скорой медицинской помощи в Молдове переходят на профессиональную радиосвязь TETRA. Все бригады скорой помощи будут пользоваться рациями, что значительно ускорит время реагирования на вызовы. Сообщение об этом сделал Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи.

Как отметили в ведомстве, благодаря этой системе связи врачи смогут мгновенно обмениваться данными, передавать их и совершать звонки с высокой степенью защиты и безопасности. Радиостанции оснащены встроенным GPS, что позволит передавать данные о местонахождении врачей или машин скорой помощи.

- Группы неотложной помощи по всей стране будут работать быстрее и эффективнее вместе с другими экстренными службами, - подчеркнули в Центре скорой медицинской помощи.

В отличие от телефонов, рации TETRA (Terrestrial TRunked Radio - наземная система подвижной связи) предоставляют практически мгновенное установление связи с абонентом или с группой абонентов, приоритет вызовов и другие преимущества.

Подготовил Михаил Генчу