Граждане Молдовы смогут въезжать на Украину с результатами тестов на COVID-19, сделанных у себя в стране

Украина изменила требования по тестированию на коронавирус для лиц, въезжающих из стран красной зоны.

Правительство Украины приняло новые правила по тестированию граждан Украины и иностранцев (в том числе граждан Молдовы), которые прибывают из стран красной зоны. Изменения вступят в силу с 1 августа текущего года, сообщает avianews.com.

Теперь гражданам Молдовы не нужно будет проходить 14-дневную самоизоляцию, если при въезде в страну путешественник предъявит отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в своей республике. Такой тест должен быть сделан не более чем за 48 часов до въезда в Украину.

Ранее власти Украины признавали только результаты ПЦР-тестов, которые были проведены в украинских лабораториях.

Также с 1 августа на Украине начинает действовать новая классификация распределения стран на красную и зеленую зоны на основании числа новых случаев выявления COVID-19.

В красный список будут вносить государства, где число новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине либо прирост числа заболевших за последние 14 дней превышает аналогичный за предыдущие 14 дней на 30%. Список стран со значительным распространением COVID-19 будет формироваться Минздравом Украины и обновляться каждые 7 дней.

Сейчас зеленый и красный список стран Минздрав Украины формирует на основании числа активных случаев на 100 тыс. населения. К зеленой зоне относятся страны с показателем до 55 случаев, к красной – свыше 55 случаев на 100 тыс. населения.

Подготовил Михаил Генчу