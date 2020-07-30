Суд постановил - высотку на месте кинотеатра «Гаудеамус» в Кишиневе строить можно

Высшая судебная палата де-факто разрешила строить высотку на месте кинотеатра «Гаудеамус». Примэрия Кишинева проиграла в ВСП процесс по иску о сносе кинотеатра «Гаудеамус», и теперь работы могут быть возобновлены.

Теперь на участке площадью 0,25 гектара будет возведен 15-этажный жилой домс двумя подземными автостоянками.

Согласно решению ВСП, снос кинотеатра, начавшийся в июне 2018 года, был признан законным. Ранее суд первой инстанции и Апелляционная палата вынесли постановление в интересах предпринимателей-застройщиков и сочли незаконными решение вице-примара Нистора Грозаву от 2018 года об отмене разрешения на снос здания, передает агентство «Moldpres».

Работы по сносу кинотеатра начались в июне 2018 года, и подрядчики успели лишь разобрать крышу.

Подготовил Михаил Генчу