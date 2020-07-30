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Реальны ли президентские амбиции Филата
30.07.2020

Владимир Филат может стать кандидатом в президенты от Либерально-демократической партии. Ранее ЛДПМ объявила об участии в предстоящих выборах главы государства.

Принято решение созвать IX внеочередной Конгресс ЛДПМ 16 августа 2020 года, где будет выдвинут кандидат от партии на президентские выборы.

Cenzura.md сообщает, что в качестве кандидата на президентские выборы от ЛДПМ выдвинут Филата, которого также могут избрать председателем политформироания в ходе внеочередного Конгресса.

Филат оказался за решеткой 15 октября 2015 года. Год назад Кишиневский суд вынес определение, в котором констатировал, что Филат содержался в «бесчеловечных и унижающих достоинство условиях», и компенсировал этот ущерб, сократив срок тюремного заключения на 682 дня. В октябре 2019 года, суд вынес еще одно определение, и Филату было сокращено наказание еще на 27 дней по тем же основаниям. Так Филат выше на свободу раньше положенного. Были отменены дополнительные наказания – запрет на занятие публичных должностей и отзыв Ордена Республики.

Подготовил Михаил Генчу


 
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