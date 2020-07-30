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Общество
«В марте здесь невозможно было дышать, сейчас запаха нет»
30.07.2020

Устранить неприятный запах с очистных сооружений – было одним из пунктов предвыборной программы Иона Чебана.

Сегодня, 30 июля, генпримар столицы Ион Чебан посетил склады для временного хранения ила, полученного в результате переработки на Станции по очистке сточных вод.

Каждый день на станции обрабатывают 100 кубометров ила, который временно складируется в специально отведенных для этого местах.

- Для устранения запаха ил обезвоживается и дезинфицируется, чего ранее не делалось. Затем он будет обрабатываться методом горизонтального пиролиза, который мы намереваемся внедрить.

В данной зоне нет того сильного специфического запаха, как в начале года, - написал Ион Чебан на своей странице в Facebook .

Глава примэрии отметил, что на трех накопительных озерах, где хранилось около 500 тысяч кубометров ила, собранного с 2008 года, и где в марте было невозможно дышать, сейчас запаха нет. Эти озера были изолированы в соответствии с протоколом проекта, разработанного муниципалитетом.

- Таким образом, мы защищаем граждан от экологической катастрофы, - подчеркнул генпримар.

Далее он отправился к центрифугам для обезвоживания ила. Глава примэрии убедился, что там также соблюдаются все правила.

- Я предложил провести здесь заседание муниципального совета Кишинева, так как многие в начале года не верили, что нам удастся решить эту проблему. Конечно, сделанного недостаточно, но мы продолжаем прилагать все усилия, - заявил Чебан.

По мнению генпримара, здесь необходимо построить закрытую очистную станцию. Строительные работы на самой Станции по очистке сточных вод также продолжаются.


 
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