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Экономика
Некоторым категориям пенсионеров в Молдове поднимут пенсию на 1700 леев
30.07.2020

Это случится после того, как люди начнут получать пересчитанные выплаты по возрасту. Об этом заявил премьер Ион Кику, который находится с рабочим визитом в Окницком районе:

"У 173 человек после перерасчета средняя пенсия увеличится с 2200 до 3900. Речь идет о пенсионерах, работавших в образовании и медицине. Это обнадеживающий результат, впечатляющее увеличение после перерасчета, хотя ясно, что даже 3900 леев не удовлетворит граждан Молдовы".

Пенсионеры Окницкого района приветствовали инициативу ПСРМ, которая привела к увеличению числа тех, кто смог воспользоваться механизмом перерасчета.

Напомним, что по предложению депутатов ПСРМ пенсии тех, кто продолжает работать, пересчитываются дважды в год, вместо одного как это было ранее. Так, с 1 января 2020 года пересмотрены пенсии 3,2 тыс. человек. Их средняя пенсия составила свыше 4 тыс. леев. С 1 июля правом на перерасчет пенсии обладают лица, чей страховой стаж больше 10 лет после выхода на пенсии. Таких в стране 14 тыс.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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