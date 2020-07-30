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Эксперты считают Партию «ШОР» третьей по влиятельности политической силой в Молдове
30.07.2020

Партия “ШОР” утверждает, что подавляющее большинство экспертов ставит партию на третье место в списке самых влиятельных политических сил в стране, сообщает ТРИБУНА.

«Как показало исследование компании iData, около 70% экспертов считают, что формирование пройдет в парламент следующего созыва. 

На первых двух позициях в рейтинге, составленном по оценкам экспертов, расположились ПСРМ И ПДС. Мнение экспертов подтверждают и настроения избирателей. По данным телефонного соцопроса iData, Партия “ШОР” получит 8,5% голосов определившихся избирателей. В таком случае формирование будет представлено в парламенте десятью депутатами.

Рост популярности Партии “ШОР” в последнее время показали и другие опросы. По словам экспертов, это объясняется четкой позицией формирования и социальными проектами, которые внедряются при поддержке партии. Это уличное освещение, ремонт дорог, установка детских площадок и другие инициативы. Опыт Оргеева показал, что Партия “ШОР” независимо от обстоятельств выполняет свою предвыборную программу», говорится в пресс-релизе.

Кристина Пендя


 
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